Wybory do Sejmu. Nowy sondaż CBOS: ogromna przewaga PiS

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w maju, do parlamentu weszłyby 4 partie - podał CBOS. W nowym sondażu CBOS na pierwszym miejscu plasuje się PiS z koalicjantami z wynikiem 46 proc. (wzrost o 3 punty procentowe). Na drugim miejscu jest PO z 20 proc. głosów (wzrost o 2 p.p.). Na podium jeszcze Wiosna Roberta Biedronia z 6 proc. (wzrost o 1 p.p.) ex aequo z Kukiz’15 (6 proc., wzrost o 2 p.p.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 16-23 maja 2019 roku.