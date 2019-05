Dominik Tarczyński z PiS został europosłem nr 52. Teraz musi czekać na brexit

REKLAMA

Zapowiadane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej doprowadziło do niecodziennej sytuacji. W niedzielę, tak jak w pozostałych krajach UE, nad Tamizą odbyły się eurowybory. Jednak po formalnym nastąpieniu brexitu brytyjscy politycy opuszczą Parlament Europejski.

O krok od wyborczego sukcesu

W związku z tym w krajach członkowskich UE wybrano "dodatkowych" europosłów, którzy zajmą miejsce europarlamentarzystów z Wielkiej Brytanii. Komitetem wyborczym, któremu przypadnie "dodatkowy" 52. mandat jest Prawo i Sprawiedliwości. Mandat ten - po brexicie - uzyska Dominik Tarczyński, który był najbliższej wejścia do Europarlamentu spośród kandydatów PiS, którym nie udało się odnieść wyborczego sukcesu.

Tarczyński startował w okręgu wyborczym nr 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie). Uzyskał 41 912 tys. głosów, plasując się tym samym na czwartym miejscu za Beatą Szydło (525 811 głosów - rekordowy wynik w tych wyborach), Patrykiem Jakim (258 366 głosów) i Ryszardem Legutką (65 710 głosów).

Nie jest jasne czy Tarczyński dostanie pieniądze

Tarczyński będzie teraz czekał na to, aż Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Do tego momentu pozostanie posłem PiS w polskim Sejmie.

Pełniący obowiązki szefa PKW był pytany o to, czy poseł Dominik Tarczyński będzie otrzymywał dietę do czasu objęcia mandatu posła w Parlamencie Europejskim.

- Parlament Europejski trochę ręce umywa, to ustawodawstwo unijne jest niejasne. Naszym zdaniem to musi być rozstrzygnięcie w Brukseli. To, co Polska mogła zrobić odnośnie statusu takiej osoby, to zrobiła w ustawie. To nie jest tylko problem Polski - skomentował przedstawiciel PKW.