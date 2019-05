Wybory do europarlamentu 2019. Kto nie dostał się do PE? Wśród przegranych Sellin, Lichocka czy Wałęsa

REKLAMA

Wybory do europarlamentu można uznać za zakończone - PKW w poniedziałek podała oficjalne wyniki wyborów, ogłosiła też listę 52 szczęśliwców, którzy polecą do Brukseli objąć mandat europosła.

Z małym wyjątkiem - na razie do Belgii poleci 51 eurodeputowanych, a jeden musi poczekać na brexit. Dopiero po brexicie mandat obejmie Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości.

Wielu kandydatów, o głośnych nazwiskach, nie miało jednak szczęścia obecnego posła Tarczyńskiego.

Wybory do europarlamentu 2019. Którzy kandydaci nie dostali się do PE?

Na początek: sposób wyboru europosłów sprawił, że ogólnopolski wynik na poziomie 6 proc. w wydaniu Wiosny daje partii Roberta Biedronia zaledwie trzy mandaty do PE. Wiośnie nie pomogły takie postaci jak np. była wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka, Joanna Scheuring-Wielgus czy Krzysztof Śmiszek.

O wiele dłuższa lista osób z Koalicji Europejskiej, które jeszcze przed wyborami można było obstawiać jako przyszłych europosłów. Mandatu nie udało się uzyskać: Jarosławowi Wałęsie, Krzysztofowi Brejzie, Kamili Gasiuk-Pihowicz, Michałowi Boniemu, Joannie Musze czy Dariuszowi Rosatiemu.

Zjednoczone listy nie pomogły też Januszowi Zemkemu z SLD, który będzie musiał złożyć mandat europosła.

Wybory do europarlamentu 2019. Kandydaci PiS, którzy nie wejdą do PE

Obronną ręką - ponieważ po sondażach exit i late poll o tym spekulowano - z wyborów do PE wyszedł Ryszard Czarnecki z PiS, ostatecznie dostając się do europarlamentu. Do Brukseli nie poleci za to szereg jego partyjnych kolegów.

Drugie miejsce na liście PiS w okręgu 5 nie pomogło wicemarszałkini Senatu Marii Koc, podobnie z miejscem 10. w okręgu 12 dla Mirosławy Stachowiak-Różeckiej (kandydatce PiS na prezydent Wrocławia w wyborach samorządowych).

Do Parlamentu Europejskiego z list PiS nie dostali się też wiceminister kultury Jarosław Sellin, posłanka Iwona Arent, były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, europoseł Czesław Hoc, a także poseł Tadeusz Cymański.