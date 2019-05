Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Pełna lista eurodeputowanych. 27 z nich jest z PiS

REKLAMA

Państwowa Komisja Wyborcza zaprezentowała oficjalny podział mandatów, który jest konsekwencją wyborów do europarlamentu, które odbyły się w ostatnią niedzielę. Próg wyborczy przekroczyło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem równym 45,38 proc., dzięki czemu partia otrzymuje 27 mandatów. Koalicja Europejska, którą poparło 38,47 proc. wyborców, zdobyła 22 mandatów. Ostatnią partią, która będzie miała swoich deputowanych w Europarlamencie jest Wiosna Roberta Biedronia. 6,06 proc. poparcia przekłada się na 3 mandaty.

PKW przedstawiła podział mandatów. W Europarlamencie m.in. Magdalena Adamowicz

W woj. pomorskim zwyciężyła Koalicja Europejska, która otrzymuje dwa mandaty. Na liście eurodeputowanych znajdą się Janusz Lewandowski, który zdobył 120 990 głosów, oraz Magdalena Adamowicz z wynikiem 199 591 głosów. Z ramienia PiS mandat otrzymuje Anna Fotyga (160 517 głosów).

W woj. kujawsko-pomorskim po jednym mandacie trafia do przedstawicieli dwóch największych komitetów wyborczych. Eurodeputowanym Koalicji Europejskiej będzie Radosław Sikorski (129 339 głosów), a PiS - Kosma Złotowski (107 113 głosów).

W Olsztynie dwa mandaty trafiają na ręce PiS, a dokładniej Karola Karskiego, którego poparło 184 054 osób, i Krzysztofa Jurgiela, który zdobył 104 592 głosów. Mandat otrzyma również Tomasz Frankowski z Koalicji Europejskiej (125 845 głosów).

Wyniki wyborów do europarlamentu 2019. Warszawa daje mandat Biedroniowi

Z Warszawy i okolicznych gmin do Europarlamentu pojadą Robert Biedroń z partii Wiosna (z poparciem równym 96 388 głosów), troje przedstawicieli Koalicji Europejskiej: Włodzimierz Cimoszewicz (219 677 głosów), Andrzej Halicki (87 422 głosów) i Danuta Hübner (146 746 głosów), a także dwóch polityków PiS: Jacek Saryusz-Wolski (poparło go 186 851 osób) i Ryszard Czarnecki (poparło go 144 629 wyborców).

Warszawa była również siedzibą okręgu nr 5, który obejmował resztę woj. mazowieckiego. Mandaty z tego okręgu zdobyli Jarosław Kalinowski (104 216 głosów) z Koalicji Europejskiej oraz Adam Bielan i Zbigniew Kuźmiuk z PiS (odpowiednio po 207 845 i 134 405 głosów).

W wyborach do europarlamentu kolejne okręgi wybrały przedstawicieli PiS

Dwa mandaty z okręgu łódzkiego przypadną PiS. Otrzymują je Witold Waszczykowski, z poparciem 168 021 osób, oraz Joanna Kopcińska, na którą zagłosowało 130 358 osób. Z ramienia Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego wejdzie Marek Pyrka - oddano na niego 182 517 głosów.

W Poznaniu po dwa mandaty otrzymują Ewa Kopacz i Leszek Miller z Koalicji Europejskiej (odpowiednio 252 032 i 79 380 głosów) oraz Zdzisław Krasnodębski i Angelika Możdżanowska z PiS (164 034 i 76 953 głosów). Z tego okręgu do Parlamentu Europejskiego dostała się również przedstawicielka Wiosny Sylwia Spurek.

W okręgu lubelskim PiS zdobywa dwa mandaty. Przypadną one Elżbiecie Kruk (z poparciem 164 108 osób) i Beacie Mazurek (204 693 głosów). Jeden mandat przypadnie Krzysztofowi Hetmanowi z Koalicji Europejskiej (105 908 głosów).

Z Rzeszowa do Europarlamentu wejdzie dwóch przedstawicieli PiS: Tomasz Poręba, poparty przez 276 014 osób, i Bogdan Żońca, na którego zagłosowało 64 113 wyborców. Jeden mandat otrzyma reprezentantka Koalicji Europejskiej Elżbieta Łukacijewska (40 737 głosów).

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kraków i Katowice dają mandaty dla PiS

W Krakowie aż troje polityków PiS otrzyma mandaty do Europarlamentu: Beata Szydło z rekordowo wysokim poparciem 525 811 osób, Ryszard Legutko (65 710 głosów) i Patryk Jaki (258 366 głosów). Ten okręg będzie reprezentować również 52 europoseł, który rozpocznie swoją kadencję po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jest nim Dominik Tarczyński z poparciem 41 912 osób. Mandat od mieszkańców woj. małopolskiego otrzymuje również Róża Thun (zagłosowało na nią 221 279 osób) i Adam Jarubas (138 854 głosów) z Koalicji Europejskiej.

W okręgu śląskim PiS zdobył trzy mandaty. Otrzymają je Jadwiga Wiśniewska (409 373 głosów), Grzegorz Domiszowski (65 007 głosów) i Izabela Kloc (78 352 głosów). Koalicja Europejska również będzie miała trzech eurodeputowanych z tego okręgu: Jerzego Buzka (zagłosowało na niego 422 445 osób), Marka Balta (45 043 głosów) i Jana Olbrychta (69 009 głosów). Do Parlamentu Europejskiego z okręgu małopolskiego wejdzie również Łukasz Kohut z Wiosny (48 783 głosów).

Wybory do Europarlamentu 2019. Do PE jadą Zalewska, Kempa, Rafalska i Brudziński

We Wrocławiu po dwa mandaty otrzymują przedstawiciele Koalicji Europejskiej (Janina Ochojska - 307 227 głosów, Jarosław Duda - 77 611 głosów) i PiS (Anna Zalewska - 168 337 głosów, Beata Kempa - 209 305 głosów).

Z ostatniego okręgu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, do Parlamentu Europejskiego pojadą Joachim Brudziński (poparło go 185 160 osób) i Elżbieta Rafalska (70 916 głosów) z PiS. Mandat otrzymają również Bogusław Liberacki (99 897 głosów) i Bartosz Arłukowicz (239 893 głosów).