Prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym skomentował wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy: z danych z 99,3 procent okręgów wynika, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 45,56 procent głosów, na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 38,3 procent głosów, a na trzecim Wiosna z wynikiem 6,04 procent głosów. Frekwencja wyborcza wynosiła 45,2 procent.

Andrzej Duda: Dziękuję, że mój apel został wysłuchany

Prezydent podziękował Polakom za udział w wyborach i przypomniał, że sam zachęcał wszystkich do pójścia do urn. - Dziękuję, że mój apel o to, żeby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, został wysłuchany. Ta frekwencja, tak nieprawdopodobnie wysoka jak na wybory do PE w naszym kraju, jest fenomenalną wiadomością - powiedział.

Duda pogratulował też kandydatom, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego i powiedział, że głosy wyborców dają im "bardzo silną legitymację w przestrzeni europejskiej".

[Wybrani europosłowie - red.] mogą z dumą wejść do budynków PE w Brukseli czy Strasburgu. Polacy gremialnie wzięli udział w tych wyborach. To jest jeden z lepszych wyników w Europie, jeżeli chodzi o frekwencję. Bardzo się z tego cieszę. To pokazuje dojrzałość naszego społeczeństwa, że nasza demokracja się rzeczywiście ugruntowuje, ludzie rozumieją jaka jest wartość i waga ich głosu. Bardzo za tę wielką odpowiedzialność dziękuję

- stwierdził Duda w rozmowie z dziennikarzami.