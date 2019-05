Czarnecki w Poranku Wyborczym w Gazeta.pl: Chcemy także zaproponować coś wyborcom KE

ziggybam pół godziny temu Oceniono 19 razy 13

A co wy możecie nam zaproponować? Postawienie Dudy przed TS za łamanie konstytucji? Aresztowanie Macierewicza za finasowanie z kasy państwa kłamstwa Smoleńskiego? Zapuszkowanie biskupów za współudział w ukrywaniu pedofili? Zmianę programów szkolnych z wiedzy pamięciowej, na współdziałanie, twórczość i kompromis? Równające do zachodu dofinasowanie nauczycieli, lekarzy, naukowców, drobnych przedsiębiorców? Zaprzestanie jednopartyjnej propagandy w mediach publicznych finansowanych z podatków wszystkich Polaków?



Przecież to co powyżej to potrzeby jakichś 10-20% myślących ludzi w tym kraju. Dla NICH chcielibyście to zrobić? Co by powiedziały tabuny tępaków normalnie na was głosujących? Wzięliby was na widły.