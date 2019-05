Wyniki wyborów do europarlamentu. W Gdańsku Magdalena Adamowicz powiodła KE do zwycięstwa

jezierskiadam 26 minut temu Oceniono 3 razy -1

Politycy mają wiele do zrobienia.



Poza zadaniem zdobycia władzy i utrzymania się przy władzy, stoją przed nimi rozliczne inne zadania,



W demokratycznym państwie mają reprezentować swoich wyborców, a na niektórych stanowiskach cały naród i działać w jego interesie. To jest bardzo dużo roboty.



Wiele jest wyzwań stojących przed każdym politykiem.



Poważnie podchodzący do swojej pracy premier, czy prezydent ma czym się zajmować. Poseł i minister również.



ALE !!!



Politycy NIE SĄ OD GENIALNYCH POMYSŁÓW !!!



Politycy nie są od WIELKICH WIZJI !!!



Od takich spraw są zupełnie inni ludzie. Tych ludzi nikt nie wybiera w demokratycznych wyborach!!!



To nie są również ci, którzy dziedziczą władzę z bożej łaski w monarchiach i dziedzicznych dyktaturach.



Ludzie od wielkich wizji i genialnych pomysłów wybierają siebie sami.



Zawsze tak było i nigdy inaczej nie będzie.



Jest o wiele, wiele lepiej, gdy ci od genialnych pomysłów i wielkich wizji nie realizują ich osobiście, lecz za pośrednictwem polityków.



Politycy mogą i powinni szukać genialnych pomysłów. Ale nie we własnej głowie !!!



Dziennikarze, którzy do tej pory nie wymyślili nic absolutnie genialnego, również prochu nie wymyślą.



Przeczytaj też : >>> Polityka jest sztuką osiągania celów, które są możliwe do osiągnięcia.



.



Adam Jezierski