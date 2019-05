Wyniki wyborów do Europarlamentu. W Poznaniu wygrywa KE, Wiosna z dwucyfrowym wynikiem

REKLAMA

W Poznaniu Koalicja Europejska otrzymała 54,21 proc. głosów. Drugi wynik należy do Prawa i Sprawiedliwości, na które zagłosowało 24,38 proc. głosujących z Poznania. Ostatnie miejsce na podium w stolicy województwa wielkopolskiego należy do Wiosny Roberta Biedronia - to ugrupowanie poparło 10,95 proc. poznaniaków.

Wyniki wyborów do Europarlamentu. W Poznaniu wygrywa Koalicja Europejska

Kolejne wyniki należą do: Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy (4,55 proc.), partii Kukiz'15 (3,94 proc.) oraz Lewicy Razem (1,98 proc.).

Mieszkańcy Poznania oddali najwięcej głosów na wymienionych poniżej polityków: