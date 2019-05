eclipse97 23 minuty temu Oceniono 5 razy 1

Unia Europejska , powinna uchwalic dekretem, ze jezykiem urzedowym jest angielski. I ze tylko ze znajomoscia tego jezyka moga byc brani pod uwage i wybierani. Prosze sobie wyobrazic straSzydlo ,placzacym glosem po polsku przemawiajaca, ubrana w polska flage.

No i Rycharda Czarneckiego, podpisujacego liste i ukradkiem wymykajac sie z Brukseli do kraju. To 1 oszust w UE.