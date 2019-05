Wybory do Europarlamentu w Wielkiej Brytanii. Brexit na prowadzeniu, Jacek Rostowski za burtą

REKLAMA

Ostatnie miejsce na podium w wyborach do Europarlamentu w Wielkiej Brytanii otrzymała Partia Pracy, zdobywając 14,6 proc. poparcia. Oprócz tych trzech ugrupowań do Parlamentu Europejskiego wejdą także reprezentanci Zielonych (12,5 proc.) oraz Konserwatystów (8,8 proc.). Jeżeli przeliczymy powyższe wyniki na mandaty, okaże się, że partia Brexit otrzyma ich 28, Liberalni Demokraci - 15, Partia Pracy - 10, Zieloni - 7, a Konserwatyści - 3. Częściowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego pokazują, że partia Change UK, z list której startował m.in. Jacek Rostowski, nie przekroczyła progu wyborczego - podobnie jak Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) oraz Szkocka Partia Narodowa (SNP).

Wyniki wyborów do Europarlamentu w Wielkiej Brytanii. Partia Brexit z największą liczbą mandatów

Każdy region Anglii i Walii wybrał co najmniej jednego kandydata partii Brexit. Partia Nigela Farage'a przyciągnęła bardzo wielu wyborców w niemal każdym z okręgów. Na północnym wschodzie otrzymali 39 procent głosów, a na wschodzie Anglii - 38 procent. Liberalni Demokraci otrzymali największe poparcie w południowych regionach Wielkiej Brytanii, Partię Pracy poparli mieszkańcy północnego zachodu, z kolei Konserwatystów osoby mieszkające na południowym wschodzie Zjednoczonego Królestwa.

Liberalni Demokraci, Zieloni, Partia Walii oraz Change UK - wszyscy popierający powtórne referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - otrzymali łącznie 40,3 proc. głosów wyborów z Anglii i Walii. Zdecydowani zwolennicy brexitu, czyli partia Brexit oraz UKIP zyskali łącznie 36,7 proc. głosów. Partie, które nie opowiedziały się ani za powtórnym referendum, ani za wyjściem z UE - Partia Pracy i Konserwatyści - otrzymali łącznie 23,4 proc. głosów - informuje The Telegraph.

Jacek Rostowski zdemaskowany przez wyborców

Jacek Rostowski w polskiej polityce funkcjonuje jako zapiekły krytyk PiS oraz umiarkowany liberał. Jednak po ogłoszeniu startu do Parlamentu Europejskiego z list brytyjskiej partii Change UK, jego poglądom przyjrzeli się brytyjscy publicyści i komentatorzy. Jak się okazało, w warunkach brytyjskich Rostowski bardziej pasuje do skrajnej prawicy. Zauważono m.in., że przeredagowano stronę Rostowskiego na Wikipedii, żeby usunąć jego homofobiczne i antyaborcyjne przekonania, co miało sprawić, że będzie sprawiał wrażenie liberała.