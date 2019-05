Wyniki wyborów do europarlamentu z 90 proc. komisji wyborczych. Ogromna przewaga PiS

janviertrois pół godziny temu Oceniono 15 razy 11

W polskich wyborach do Europarlamentu wygrał głęboko przesiąknięty chrześcijaństwem nasz narodowy romantyzm, który w ogóle nie bierze pod uwagę możliwości finansowych państwa. Zresztą nie pierwszy już raz w naszej historii. Głosowały głównie osoby, które nie należą do najmłodszych. Współczesna młodzież, oprócz Internetu, telefonii komórkowej i weekendowego piwa, nie ma innych zainteresowań. W takiej rzeczywistości większość biorących udział wyborców poparła tzw. perspektywę kontynuacji polityki PiS-u. Trzeba przyznać, że ich zwycięstwo jest imponujące. Na pewno, swój udział w tym sukcesie może mieć tutaj kler, który z oczywistych względów poparł PiS, ponieważ była to jedyna partia, która nie atakowała ich za wielki skandal pedofilski. Zatem Koalicja Europejska nie pokona w jesiennych wyborach PiS-u. Dzisiaj, widać to już jak na dłoni, że PiS jest nie do pokonania przez takie osoby, jak wiecznie zadowolony z siebie pan Schetyna. Mało tego, nawet ewentualny powrót Donalda Tuska, też już tutaj nic nie zmieni. Reasumując, PiS powinien wygrać jesienne wybory, ponieważ to jest ta partia, która musi teraz wywiązać się ze swoich socjalnych obietnic wobec Polaków. Każda inna partia, która przejęłaby po nich teraz rządy, przegrałaby już na starcie, ponieważ ten socjalny program jest nierealny. I wówczas PiS wróciłby jeszcze w większej chwale. A tak to za kilka lat będziemy mieli totalny katharsis społeczny, ponieważ razem z PiS-em zniknie też polki kler. PiS jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ ich polityczna wyobraźnia sięga do przodu ale tylko na kilka miesięcy. Ale to dobrze. Widać też, że taki już los tego kraju. Ciągle w mentalnym ogonie Europy.