Wybory do PE. Kolejny sondaż late poll: PiS wzmacnia swój wynik, ważą się losy Konfederacji

wieś nie wierzy łzom... Wieś murem za proboszczem. Jeżeli tak dalej pójdzie, to Polska znów będzie jedna wielka wieś. Ale trzeba przyznać, że reakcja przedstawiciela KE B. Klicha na zaostrzenie kodeksu karnego w postaci zwolnienia z odpowiedzialności karnej za pedofilię - jeżeli to jest pomyłka, to można naprawić w senacie, noooo... pewnie to jest pomyłka - była genialna pijarowo

Z drugiej strony proponuję więcej tekstów w GW, zwłaszcza D.Warszawskiego vel K. Geberta o zasadnych roszczeniach organizacji żydowskich w ramach 447act i dzisiejsi 20-30 latkowie powinni im płacić miliardowe "odszkodowania" za mienie bezspadkowe w Polsce. Bo gdy bidny polski chłop po nie sięgał 80 lat temu w warunkach wojennej pożogi to był hieną cmentarną a gdy to robi jakiś bogaty Żyd z USA czy Izraela dzisiaj to jest biznesmenem (prawnikiem, lobbystą) pochylonym nad tragedią Holokaustu... A ten już nie tak biedny polski chłop, ale równie głupi nie wie, że to jego PiS tajnie negocjuje z Izraelem a te lemingi z PO (w osobie R.Sikorskiego) wysłały ich w swoim czasie na drzewo.



Taka karma. Oby jesień nam nie była jesienią średniowiecza