W USA Polonia wybierała PiS. W okręgu chicagowskim partia rządząca zdobyła 70 proc. głosów

Głosowałem w Nowym Jorku. Pod lokalem, zostałem napadnięty przez smutne Panie, które zażądały ode mnie podpisania jakiejś listy i podania na niej wszystkich swoich danych osobowych

- Ale pod czym mam się podpisać?

- żeby Żydzi nie zabrali nam majątku!

- Spokojnie, to nie prawda, Żydzi wcale nie chcą nam nic zabrać

- Jak podpiszesz, to będzie prawda

- Hm, dobrze, chwileczkę, ale pod czym konkretnie mam się podpisać?

- Pod petycją do Białego Domu

- Mogę zobaczyć tekst tej petycji? (bo miała przy sobie tylko kartki papieru z wydrukowanymi pozycjami do wpisania danych osobowych)

- Yyy, a, eee, podpisz Pan

- niczego nie podpisze dopóki nie wiem co podpisuje.

- To nie.



To było naprawdę żenujące. Było mi wstyd że jestem jej rodakiem. Polacy w Stanach dzielą się na Polaków, i na Polaczków. W Stanach głosowaliśmy dzień wcześniej, w sobotę 25-go. O godzinie 3pm ( po południu) bardzo duża szklana urna była już w 3/4 zapełniona.