Wyniki do europarlamentu 2019. Sondaż late poll: PiS zwiększa przewagę nad Koalicją Europejską

Nie zebym chciala kopac lezacego, ale tak sobie mysle: cala opozycja sie zjednoczyla, wyciagneli wszystkich najpopularniejszych politykow w kraju, wszyscy zmobilizowani,a przegrali z jednym czlowiekiem... i co z tego, ze przegrana procentowo niewielka, kiedy mowimy o kilku partiach, samych liczacych sie nazwiskach, a jednak efekt goowniany... jak to wrozy na przyszlosc kiedy wszystkie partie beda startowaly osobno? Nalezy wyciagnac wnioski i skonczyc z tym obciachem: krzykactwem, marszami i protestami. Normalni, rozsadni ludzie sa zmeczeni tym wiecznym cyrkiem i wojna. Doprowadziliscie do groteskowego odwrocenia rol: dotad obciachowy, godny pozalowania pis z marszami, podczas ktorych odbywaja sie egzorcyzmy, staje sie bastionem spokoju i zdrowego rozsadku wobec cyrkow z teczowa Matka Boska, podkladaniem sie pod kola samochodu ogorkowej, protestami pod tvp i milionami innych zenad. Albo odkrecicie ten buracki wizerunek i na powrot staniecie sie spokojnymi, racjonalnymi intelektualistami, pokazecie spokojnie dobry program, albo bedzie bida z nedza, bo juz straszenie pisem na nikim wrazenia nie robi. Ludzie zlaknieni spokojnej, merytorycznej debaty,politykow rozumnych i dazacych do porozumienia, nie pojda glosowac wcale, bo w tej chwili juz nie istnieje cos takiego jak "mniejsze zlo", jest po prostu zlo. Wiec jaka to roznica czy bedzie rzadzic pis, czy po? Pozdrawiam.