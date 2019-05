Trzecie wybory i trzeci historyczny wynik PiS. A Jarosław Kaczyński wciąż nienasycony [ANALIZA]

Wybory europejskie dla PiS to jak mecz na wyjeździe - tak było na początku. Bo tematyka wyborów do Parlamentu Europejskiego w założeniu powinna dotyczyć spraw unijnych. Jeśli opozycja miała jakieś wybory wygrać, to właśnie te. Ale obóz rządzący szybko przemalował stadion na własne barwy i zaczął grać w roli gospodarza. Bo tematem kampanii uczynił najbliższe sobie sprawy socjalne - już nawet nie obietnice, ale ich realizację: "trzynastka" dla emerytów i 500+ już na pierwsze dziecko, itd.

Ostatnie lata pokazują fenomen PiS-u. Patrząc chłodno:

2015 r. - wybory parlamentarne. PiS wygrywa z 37,58 proc. poparcia i po raz pierwszy w historii zdobywa samodzielną większość w Sejmie.

2018 r. - wybory samorządowe. PiS zdobywa 34,13 proc. na poziomie sejmików wojewódzkich. To najwyższy w historii wynik komitetu wyborczego.

2019 r. - wybory europejskie. PiS (wedle sondażu late poll IPSOS dla TVN) może liczyć na 43,1 proc. To najwyższy wynik w historii wyborów do Parlamentu Europejskiego.

PiS kontynuuje triumfalny pochód. Zadaniem, które postawił sobie obóz władzy, było móc powiedzieć "zwyciężyliśmy!" - wygrać choć minimalnie. I to - patrząc na sondaż late poll - się udało.

Prezes PiS wciąż jest jednak nienasycony wygranymi. Tu też nieco historii:

2018 r. - po ogłoszeniu wyników PiS Jarosław Kaczyński mówi: - Mamy stan, z którego można by być zadowolonym, ale można tutaj odwołać się do poety - co prawda lewicowego czy nawet komunistycznego, ale za to bardzo wybitnego. On rozpoczął swój poemat "Mazowsze", a jesteśmy przecież na Mazowszu, od słów: "To za mało! Za mało! Za mało!". I tak jest rzeczywiście - to dużo za mało, byśmy mogli Polskę do końca zmienić, i żebyśmy mogli zrealizować ten program, który jest naszym celem.

Dziś prezes PiS znów sięgnął po ten sam cytat z poety.

Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to za mało, za mało, za mało - mówił.

Prezes ma prawo tak mówić, bo wie, że stracił może i nawet 5 pkt proc. Na prawo od PiS-u wyrosła bowiem zbieranina ekscentryków - Konfederacja. Gdyby PiS miało w kieszeni także 6,2 proc., które wyrwał Janusz Korwin-Mikke ze spółką, to byłby już knock down. PiS-owi pozostaje się bić nie tyle z Koalicja Europejską, ale właśnie zasadzić się na skrajnie prawicowego wyborcę, bo to jest rezerwuar głosów, z którego może czerpać. Wynik Konfederacji nie powala, ale na jesieni liczyć będzie się dosłownie każda część dziesiąta punktu procentowego i fakt, czy Konfederacja wejdzie do Sejmu czy sczeźnie pod 5-proc. progiem wyborczym tak jak dziś Kukiz'15 (4,1 proc.).

Końmi pociągowymi kampanii PiS-u były dwie osoby: Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Mimo publikacji "Gazety Wyborczej" o złotym interesie premiera na działkach kupionych przez premiera od Kościoła, kampania i wynik wyborczy umocniły pozycję szefa rządu.

Zyskał też Jarosław Kaczyński, któremu z kolei nie zaszkodziła sprawa dwóch wież w Warszawie i ujawnione taśmy z tych negocjacji. A dzięki "piątce Kaczyńskiego", która sprowadza się do kupowania głosów wyborców, reperuje zaufanie społeczne do siebie. Z krwawego prezesa, Jarosław Kaczyński staje się hojnym dziadkiem.

Plusem ujemnym - jak mawiał Lech Wałęsa - dla obozu władzy jest z kolei to, że PiS wysłało do Brukseli swoje mocne nazwiska: Beatę Szydło, Patryka Jakiego, Joachima Brudzińskiego. Na jesieni na listach ich może brakować.