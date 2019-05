Wybory do europarlamentu 2019. W Parlamencie Europejskim największe frakcje dużo tracą

REKLAMA

Znany jest już prawdopodobny podział mandatów w Parlamencie Europejskim. Widać w nim, że największe spadki w liczbie deputowanych będą dotyczyć największych frakcji.

Wybory do europarlamentu 2019. Najwięcej traci Europejska Partia Ludowa

Jak wynika ze wstępnego podziału mandatów przygotowanego przez pracowników Unii Europejskiej, podczas tegorocznych wyborów do europarlamentu najwięcej miejsc straci Europejska Partia Ludowa (EPP). Choć nadal będzie najsilniejszą frakcją w Parlamencie Europejskim ze 165 deputowanymi, to straci 56 mandatów. 13 miejsc przypada należącej do niej partii Fidesz, jednak jej dalsza przynależność do EPP nie jest pewna.

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D) otrzyma 145 mandatów, co stanowi o 46 deputowanych mniej niż do tej pory. W tym momencie do frakcji należy również Partia Socjaldemokratyczna Rumunii ze zdobytymi 8 mandatami, jednak jej przynależność, podobnie jak partii Fidesz, nie jest przesądzona.

Prawdopodobnie największym przegranym będzie frakcja Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD), która do tej pory miała w Parlamencie Europejskim 48 mandatów. Tym razem najprawdopodobniej nie dostanie żadnego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Duży wzrost dla Zielonych

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), do której należy m.in. Emmanuel Macron, otrzyma najprawdopodobniej 114 miejsca w Parlamencie Europejskim, co stanowi o 47 więcej niż otrzymało w 2014 roku.

Bardzo dobry wynik zanotuje również frakcja Zielonych (Greens/EFA), która otrzyma 71 mandatów, czyli o 21 więcej niż ostatnim razem. Nie będzie wśród nich jednak żadnego przedstawiciela Polski.

Aż 74 mandaty przypadną prawicowej Europie Narodów i Wolności (ENF). 13 trafi dla frakcji "NI", która zrzesza m.in. komunistów. Tam również znajdzie się deputowany z ramienia Konfederacji Korwin Liroy Braun Narodowcy. Zjednoczona Lewica Europejska - Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL) otrzymają 42 mandatów, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) - 63 mandaty, a niezrzeszeni - łącznie - 43 mandaty.