Wybory do Europarlamentu 2019. Kto zdobył najwięcej głosów? Beata Szydło triumfuje

agnrodis pół godziny temu Oceniono 10 razy 6

Biorac pod uwage to, ze PiS ma w swoich rekach media publiczne, ktore na okraglo piora mozgi motlochowi i rzucaja kalumnie na opozycje, to ze wybory sa w niedzile i stado baranow po mszy idzie i glosuje na PiS, bo tak im kazal ksiadz, to ze PiS przekupil motloch 500+ ... to wcale ten wynik wyborow nie jest dobry dla PiSu!!!