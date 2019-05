Wybory do europarlamentu 2019. Szykuje się rekordowa frekwencja. "Polityka europejska przestała być nudna"

tw52 godzinę temu Oceniono 1 raz -1

te wyniki maja tylko znaczenie jako rodzaj sondażu przed wyborami do Sejmu.

w kontekście faktycznej ich wartości to jest tak, ze Polska co nieco straciła.

posłowie PiS w PE nie będą mieli wiele do gadania. frakcja do której należą zdobędzie ok 60 mandatów ( te ich 24 mandaty da im silna pozycje w tej frakcji, ale niewielką władzę}.



z kolei PO będzie w największej frakcji, która ma zdobyć ok 175 mandatów.

tam przydała by się silna grupa z Polski, ale 20 posłów z KE (2 będzie w innej frakcji) to mniej niż poprzednio i tylko 1/8 sił dla Polski.