Wybory do europarlamentu 2019. Młodzi Polacy nie poszli do urn

Według sondażu Ipsos dla TVN frekwencja wyborcza w skali kraju wyniosła 43 proc. To rekordowy wynik, bo do tej pory frekwencja nigdy nie przekroczyła 25 proc. Jednak - jak się okazuje - do urn poszło niewielu młodych Polaków.

Wybory do europarlamentu 2019. Ponad 70 proc. młodych nie głosowało

W grupie wiekowej od 18 do 29 lat z prawa wyborczego skorzystało zaledwie 27,6 proc. młodych Polaków. To najsłabszy wynik ze wszystkich grup wyborców. Najlepiej wypadli w tym zestawieniu Polacy w wieku 50-59 lat. Aż 53,9 proc. z nich poszło w niedzielę zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Młodzi Polacy głosowali m.in. na PiS i Konfederację

W wyborach do Parlamentu Europejskiego młodzi Polacy najchętniej głosowali na PiS. Takiego wyboru dokonało 28,4 proc. wyborców z grupy wiekowej 18-29 lat. Wysoko uplasowała się również Koalicja Europejska z poparciem równym 27,3 proc.

Wyjątkowo wysokie poparcie od młodych otrzymała Konfederacja Korwin Liroy Braun Narodowy. Zagłosowało na nią 18,5 proc. z nich. 13,7 proc. Polaków od 18 do 29 roku życia zagłosowało na Wiosnę, a 8,3 proc. - na Kukiz '15. Tylko 2,6 proc. z nich zdecydowało się zagłosować na Lewicę Razem.

W wyborach do europarlamentu PiS zdobyło głosy mieszkańców wsi, KE - miast

Jak wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVN, PiS uzyskało zdecydowanie większe poparcie mieszkańców wsi niż Koalicja Europejska. Aż 56,3 proc. z nich zagłosowało na partię Jarosława Kaczyńskiego, podczas gdy prawie połowa mniej wybrała Koalicję Europejską (27,5 proc.). 5,5 proc. tej grupy wyborców poparło Konfederację.

W wyborach do europarlamentu Koalicja Europejska zdobyła głosy wyborców mieszkających w miastach powyżej 500 tys. Oddało na nią głos 50,4 proc. z nich. Na PiS zagłosowało zaledwie 27 proc. wyborców z tej grupy. Relatywnie wysokie poparcie otrzymała również Wiosna Roberta Biedronia - 10,2 proc.