Wybory do europarlamentu 2019. Najwięksi wygrani i przegrani niedzielnego głosowania

42,4 proc. dla PiS, 39,1 proc. dla Koalicji Europejskiej - to wyniki sondażu exit poll Ipsos dla TVN. Niedzielne wybory do Parlamentu Europejskiego dla jednych okazały się szczęśliwe, dla innych są złą prognozą przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu.

Prezentujemy subiektywną listę wygranych i przegranych wyborów do europarlamentu.

Wybory do europarlamentu 2019. Wygrani

Beata Szydło

Była premier, a obecna wicepremier Beata Szydło startowała z pierwszego miejsca w okręgu nr 10, obejmującym woj. małopolskie i świętokrzyskie. Wszystko wskazuje na to, że zdobyła rekordowy w Polsce wynik - ok. 470 tys. głosów (tak wskazuje sondaż exit poll Ipsos dla TVN).

Rekordzistą ubiegłorocznych wyborów był były premier Jerzy Buzek, startujący z list PO. W tym roku Jerzy Buzek znalazł się na trzecim miejscu z wynikiem sondażowym ok. 387 tys. głosów. Nieco wyższy wynik - 389 tys. - najprawdopodobniej uzyskała Jadwiga Wiśniewska z PiS.

Konfederacja KORWiN Liroy Braun Narodowcy

Sondaże do ostatniej chwili nie pozwalały na jednoznaczne stwierdzenie, czy prawicowa Konfederacja wprowadzi swoich posłów do Parlamentu Europejskiego. Wszystko wskazuje na to, że koalicja będzie miała reprezentację w europarlamencie. Sondaż exit poll daje Konfederacji 6,1 proc. poparcia. Mandaty zdobyli najprawdopodobniej Konrad Berkowicz, Jacek Wilk, Janusz Korwin-Mikke.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Wygranym niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego jest również bez wątpienia SLD, które, startując ze wspólnych list Koalicji Europejskiej wprowadzi w nowej kadencji pięciu europosłów. Wszystko wskazuje na to, że będą to Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka, Leszek Miller, Marek Balt i Bogusław Liberadzki.

.... i wyborcy

W tegorocznych wyborach wygranymi są również sami Polacy, którzy tłumnie (w porównaniu do poprzednich wyborów do PE) stawili się w lokalach wyborczych. Sondażowa frekwencja to 43 proc. Frekwencja w 2014 r. wyniosła 23,83 proc., w 2009 r. - 24,53 proc., a w 2004 r. - 20,87 proc.

Wybory do europarlamentu 2019. Przegrani

Wiosna Roberta Biedronia

Ugrupowanie Wiosna według sondażu Ipsos zdobyło wynik 6,6 proc. Wiosna prawdopodobnie wprowadzi do Parlamentu Europejskiego trójkę europosłów, w tym lidera - Roberta Biedronia. Biorąc pod uwagę fakt, iż partia powstała kilka miesięcy temu, można uznać to za sukces. Z drugiej jednak strony, wcześniejsze sondaże dawały Wiośnie poparcie na poziomie nawet kilkunastu procent. A to stawia pod znakiem zapytania wynik Wiosny w jesiennych wyborach do polskiego parlamentu. Robert Biedroń we wcześniejszych wywiadach zapowiadał, że chce współtworzyć rząd, przyznawał też, że widzi siebie w roli premiera.

Kukiz'15

Rozczarowaniem dla sympatyków i działaczy Kukiz'15 może być niedzielny wynik komitetu - 4,1 proc., a to oznacza, że najprawdopodobniej Kukiz'15 nie będzie miało swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim (próg wyborczy wynosi 5 proc.). Z list Kukiz'15 startowali m.in. wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, posłowie Piotr Apel, Agnieszka Ścigaj, Grzegorz Długi, a także europoseł Marek Jurek.

Ryszard Czarnecki

Nie jest to jeszcze stuprocentowo pewne, ale sondażowe wyniki wskazują, że mandatu europosła nie zdobędzie Ryszard Czarnecki. W Parlamencie Europejskim zasiada nieprzerwanie od 2004 roku, w latach 2014-2018 był też wiceprzewodniczącym PE. Jest to zaskoczeniem tym bardziej, że Czarnecki nie odizolował się od polskiej polityki - bardzo często pojawiał się w mediach, na bieżąco komentując polityczną rzeczywistość. W tegorocznych wyborach Ryszard Czarnecki startował z okręgu wyborczego nr 4, obejmującego m.in. Warszawę.