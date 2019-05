PiS wygrało, ale "wystrzelało się" z obietnic. "Wypłacali te emerytury prawie w czasie głosowania"

tomtg123 2 godziny temu Oceniono 33 razy 17

Krótko - wygląda na to że przestępcy z PiSu tym razem minimalnie wygrali, ale to na szczęście nie jest ostatnia ani najważniejsza bitwa. Ta będzie jesienią.

Gratulować im nie zamierzam, bo miejsce Jarosława Kaczyńskiego jest w więzieniu za przestępstwa finansowe, takim ludziom się nie gratuluje tylko się im wymierza prawo i sprawiedliwość. Takim jak Kaczyński nie podaje się ręki.



O innych: Schetyna i cała reszta z KE niech się weźmie jeszcze bardziej do roboty. Program, że PiS to przestępcy to (choć jest zdanie prawdziwe) - jak widać - za mało.



Biedroń - drugi Zandberg. Gratulacje w imieniu Jarosława Kaczyńskiego, bez niego nie byłoby zwycięstwa PiSu. Tak, panie Robercie jest pan trzecią siłą w Polsce. I ma pan 6%. Tyle co Konfederacja, która też jest trzecią siłą, dokładnie tak samo jak pan.

I co ma pan zamiar zrobić jako trzecia siła? Zabierać głos w mediach i protestować, jak pana będą przegłosowywać - tyle pan może. Tak jak Zandberg. I co więcej - to się już raczej nie zmieni. Nawet jak pan się teraz przyłączy do KE, to obawiam się, że bardziej ją pan osłabi, niż wzmocni w kontekście nadchodzących wyborów jesiennych.

Lewica dała Kaczyńskiemu w prezencie kolejne wybory. Bardzo ładny prezent.



Konfederacja - tak się rodzi polski faszyzm.



Tyle.