Wybory do Europarlamentu 2019. PKW: Członek komisji schował do kieszeni cztery karty

Podczas konferencji Państwowej Komisji Wyborczej o 18:30 dowiedzieliśmy się, że podczas dzisiejszych wyborów do Europarlamentu do godziny 14:30 odnotowano 67 incydentów łamania przepisów wyborczych. 22 zdarzenia dotyczyły usuwania i niszczenia ogłoszeń, z kolei 20 spośród nich to prowadzenie agitacji wyborczej.

Wybory do Europarlamentu 2019. Członek komisji schował w kieszeni karty do głosowania

PKW poinformowała, że w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego doszło także do prób wyniesienia kart wyborczych. Taka sytuacja zdarzyła się w Wałbrzychu, Zgorzelcu oraz Kielcach. W jednej z obwodowych komisji wyborczych doszło także do próby podarcia karty do głosowania przez wyborcę. Wydarzyło się to w Toruniu.

W jednej z wrocławskich komisji mąż zaufania zauważył, że podczas stemplowania kart zastępca przewodniczącego komisji ukrył cztery z nich w kieszeni marynarki. Mąż zaufania zainterweniował, a członek komisji wyjął karty. Okazało się, że nie zostały one ostemplowane. Wstępnie incydent ten został zakwalifikowany jako przestępstwo przeciw dokumentom. Państwowa Komisja Wyborcza zaznaczyła, że sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest rola mężów zaufania w czasie trwania wyborów.

Cisza wyborcza zakończyła się o 21:00 wraz z chwilą zamknięcia lokali wyborczych. Oficjalne wyniki wyborów poznamy w najbliższy poniedziałek lub wtorek.