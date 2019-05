Wybory do europarlamentu 2019. Schetyna o wyniku KE: Pierwszy krok, przyszłość należy do nas

- Proszę z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników, powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna po ogłoszeniu wyników exit poll. Koalicja Europejska według sondaży przegrała z Prawem i Sprawiedliwością w wyborach do europarlamentu 2019.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta Otwórz galerię (6)