Wybory do Europarlamentu 2019. Jarosław Kaczyński: Rozstrzygający bój odbędzie się na jesieni

REKLAMA

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wieczoru wyborczego partii odniósł się do sondażowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z sondażu Ipsos przeprowadzonego dla TVP, TVN i Polsatu wynika, że zwycięzcą został właśnie PiS z wynikiem 42,4 proc. Koalicja Europejska zajęła drugie miejsce z poparciem na poziomie 39,1 proc.

- Wygraliśmy, ale wygraliśmy w takim stosunku, który musi nas skłaniać do jednego: do bardzo ciężkiej pracy przed wyborami parlamentarnymi - zaczął przemówienie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zaprosił na scenę wicepremier Beatę Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego. Podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w kampanii, w tym m.in. "znakomitemu sztabowi z Tomaszem Porębą na czele, doradcom, socjologom".

Wybory do Europarlamentu 2019. Sondaż: PiS zwycięzcą

- Dziś jest bardzo ważny dzień, trzeba go docenić, docenić także autonomiczną wartość naszego zwycięstwa w tych wyborach. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadanie. Trzeba pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni i musimy też zwyciężyć, jeszcze bardziej niż teraz

- powiedział Jarosław Kaczyński.

- Mam nadzieję, że będziemy się cieszyć nie wiem dokładnie kiedy, ale pewnie w październiku w tym samym miejscu, bo ono nam przynosi szczęście - dodał.

20 minut później Jarosław Kaczyński wygłosił kolejne przemówienie. - Muszę naprawić pewne faux pas, którego się dopuściłem. Otóż nie podziękowałem wyborcą, a bardzo, bardzo serdecznie, naprawdę z całego serca dziękuję wszystkim, którzy nas poparli - powiedział.

Wybory do Europarlamentu 2019. Kaczyński: To za mało, za mało, za mało

- Dziękuję wszystkim, którzy podjęli decyzję, żeby wziąć udział w tych wyborach, ale przede wszystkim tym, którzy nas poparli, czyli poparli dobrą zmianę, to wszystko, co nasz rząd uczynił w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, polityce zagranicznej, wewnętrznej. Poparli perspektywę kontynuacji tej polityki w kolejnych latach - dodał prezes PiS w przemówieniu podczas wieczoru wyborczego.

- Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to za mało, za mało, za mało. Tak się zaczyna poemat pewnego poety, chociaż nie naszych poglądów. Musimy uzyskać więcej, tu niektórzy są tak entuzjastycznie nastawieni, że mówią o większości konstytucyjnej. My musimy po prostu zdobyć zwykłą większość - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Chciałem powtórzyć, że to wszystko, co bardzo wielu Polaków boli, co szczególnie ostatnio było podnoszone, co jest traktowane jako zagrożenie, nie zostanie zrealizowane, nie stanie się, jeśli przy władzy będzie Prawo i Sprawiedliwość. My jesteśmy gwarancją polskiej suwerenności, polskiej niezależności i polskiej drogi do przodu, w górę - podkreślił polityk.

Wybory do Europarlamentu 2019. Mateusz Morawiecki: Historyczny wynik

Wynik wyborów skomentował na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. "Historyczny wynik PiS w wyborach do Europarlamentu i piąte zwycięstwo z rzędu są najlepszym dowodem, że Polacy chcą dobrej zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziękuję kandydatom i wolontariuszom, bez których nie byłoby tej wygranej. Zrobiliśmy to!" - napisał szef rządu.