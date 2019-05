Wybory do Europarlamentu 2019. Kiedy wyniki? Pierwsze sondaże exit poll już o 21:00

REKLAMA

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. W tym roku wybierzemy 52 europosłów, choć jeden z nich nie obejmie mandatu od razu, a dopiero wówczas, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Kiedy dowiemy się, która z partii wygrała wybory do Europarlamentu i kto będzie nas reprezentował na arenie międzynarodowej?

Kiedy wyniki wyborów do Europarlamentu? Sondaże exit poll i wyniki oficjalne

Sondażowe wyniki exit poll wyborów do Europarlamentu 2019 poznamy tuż po zakończeniu wyborów, a więc po godzinie 21:00. Na zlecenie stacji TVP, TVN oraz Polsatu wykonuje je firma Ipsos. Należy jednak pamiętać, że nie są to oficjalne wyniki wyborów, a jedynie przybliżone dane na temat tego, która z formacji politycznych uzyskała największe poparcie przy urnach.

Za publikację oficjalnych wyników wyborów w Polsce, również tych do Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialna jest Państwowa Komisja Wyborcza. Liczenie głosów w wyborach do Europarlamentu trwa krócej, niż w przypadku wyborów samorządowych czy do Parlamentu krajowego, dlatego poznamy je stosunkowo szybko. Z zapowiedzi PKW wynika, że oficjalne wyniki dzisiejszych wyborów do Europarlamentu poznamy być może już w poniedziałek 27 maja, jednak najprawdopodobniej stanie się to dzień później, czyli w nadchodzący wtorek (28 maja). Zgodnie z przepisami oficjalne wyniki wyborów zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym i przesłane do prezydenta, marszałka Sejmu i Sądu Najwyższego.