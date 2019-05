Senat przyjął poprawki do nowelizacji Kodeksu karnego. Ustawa trafi z powrotem do Sejmu

REKLAMA

Nowelizacja kodeksu karnego zaostrza między innymi kary za przestępstwa pedofilii, na przykład podwyższa maksymalną karę za zgwałcenie dziecka do 30 lat z obecnych 15 oraz przewiduje, że zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu.

Senat przyjął poprawki Kodeksu karnego

Nowe przepisy podwyższają również kary za seksualne wykorzystanie dzieci - od 2 do 15 lat więzienia - dotychczas od 2 do 12 lat. Zgodnie z nowymi przepisami, zakres informacji ujawnianych w tak zwanym rejestrze pedofilów zostanie uzupełniony o dane dotyczące zawodu wyuczonego i wykonywanego przez sprawcę w chwili popełnienia przestępstwa.

Nowelizacja kodeksu karnego przebiega nie bez kontrowersji. Najwięcej z nich dotyczyło zapisu o doprowadzeniu osoby małoletniej do obcowania płciowego. Krakowski Instytut Prawa Karnego w swojej ekspertyzie podnosił, że jedna zmian w projekcie, który przeszedł przez Sejm, spowodowałaby zniesienie karalność czynu "polegającego na doprowadzeniu małoletniego do lat 15 do obcowania płciowego". Ostatecznie senatorowie Prawa i Sprawiedliwości do liczącej 46 stron nowelizacji zgłosili aż 30 poprawek.