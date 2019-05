Wybory do Europarlamentu 2019. Schetyna o kontrowersyjnym nagraniu: To nie był teren zalewowy

REKLAMA

Grzegorz Schetyna razem z Rafałem Trzaskowskim wybrali się na Podkarpacie, gdzie spotkali się z mieszkańcami miejscowości dotkniętych podtopieniami. W trakcie wizyty na południu kraju powstały nagrania, na których szef Koalicji Europejskiej i prezydent Warszawy udzielają poparcia Joannie Frydrych, posłance PO, która bierze udział w wyborach do Europarlamentu.

Wybory do europarlamentu 2019. Schetyna krytykowany za film z Podkarpacia

- To są ważne wybory, ważna jest reprezentacja Podkarpacia w Parlamencie Europejskim. Joannę znam od lat, jest świetną parlamentarzystką, bardzo skutecznym posłem, dobrze walczy o sprawy Podkarpacia na Wiejskiej i jestem przekonany, że tak samo skuteczna będzie w Brukseli - mówi na nagraniu szef KE. Film został szeroko skrytykowany przez polityków PiS oraz dziennikarzy i publicystów. Schetynie zarzucano, że wykorzystuje podtopienia w kampanii wyborczej. Lider koalicji był tym bardziej krytykowany, że w czwartek sam uderzał w polityków PiS, którzy odwiedzają zalane terenu. - To polityczny kabaret - oceniał.

Po krytyce Joanna Frydrych w rozmowie z PAP przyznała, że "popełniła faux pas". - To że przewodniczący Grzegorz Schetyna powiedział kilka słów na mój temat przy okazji, to nie uważam, żeby to było coś złego. Poprosiłam go o to - powiedziała.

"To nie był spot"

Schetyna był pytany o to podczas konferencji prasowej w Lesznie. Zapewnił, że to nie był spot wyborczy - To nie spot, poprawiliśmy materiał, który przygotowany został w Warszawie tydzień temu. Nagraliśmy go dlatego, żeby poprzeć kandydatkę w wyborach, ale nie miało to nic wspólnego z powodzią, czy obecnością naszą w trudnych miejscach. Po prostu była prośba, żeby ten materiał nagrać - wyjaśnił przewodniczący KE. Na uwagę reportera, że widać tam wylewającą rzekę, Schetyna stwierdził: - Nie ma tam wylewającej się rzeki. To nie jest teren objęty powodzią. Nagrano to w Krośnie, w miejscu, w którym pokazywano nam, jakie jest zagrożenie przepełniającego się zbiornika retencyjnego. To nie był teren zalewowy. My byliśmy wcześniej i później w miejscach, które rzeczywiście uległy podtopieniom, ale to nagranie nie ma nic wspólnego z akcją powodziową - stwierdził.

Schetyna odniósł się też do swoich słów o "kabarecie". Powiedział, że miał na myśli "kandydatów PiS, którzy przebierali się w mundury strażackie i brali udział w odprawach sztabów antykryzysowych". - Byłem ministrem spraw wewnętrznych, walczyłem z kryzysami, katastrofami, trąbami powietrznymi, także z powodziami - zapewnił.

