Wybory do Europarlamentu 2019. Sondażowa frekwencja wyborcza wyniosła 43 procent

Sondażowa frekwencja w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 43 procent - wynika z sondażu exit poll Ipsos, przeprowadzonego na zlecenie TVP, TVN i Polsat. Rzeczywista frekwencja zostanie podana przez Państwową Komisję Wyborczą w przyszłym tygodniu.

Liczba osób uprawnionych do głosowania to ok. 29 mln Polaków.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.

Mimo tego, że wybory do PE w 2004 roku były pierwszymi tego typu w Polsce, to frekwencja wyniosła zaledwie 20,87 proc. Jak dotąd to najniższa frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, głosowało wówczas niewiele ponad 6,26 mln Polaków, najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska - ponad 1,4 mln (około 24 proc. wszystkich).

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.

Kolejne, w 2009 roku, były rekordowe. Na wybory do Parlamentu Europejskiego poszło wtedy 24,53 proc. uprawnionych do głosowania Polaków (blisko 7,5 miliona). Wygrała wówczas Platforma Obywatelska - 44,43 proc. głosów, a drugie Prawo i Sprawiedliwość zyskało 27,40 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku była niewiele mniejsza. W 2014 roku na wybory do PE poszło 23,83 proc. uprawnionych, czyli 7,3 miliona Polaków. Wtedy też dwa bardzo zbliżone do siebie wyniki odnotowały Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. PO miała 32,13 głosów (2,7 mln), z kolei PiS - 31,78 proc.

Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego mamy poznać najpóźniej we wtorek.