Wybory do Europarlamentu 2019. Wieczór wyborczy w Gazeta.pl [NA ŻYWO]

W niedzielę Polacy od godz. 7 do 21. wybierali 51 posłów do Parlamentu Europejskiego. W wieczorze wyborczym w Gazeta.pl najświeższe komentarze do sondażowych wyników. Pierwszymi gośćmi Łukasza Kijka są politolodzy: dr Karolina Wigura i dr Paweł Kowal.

