Wybory do Europarlamentu. Powódź w bastionach PiS. Łapiński: Myślę, że PiS się tego obawia

jael53 godzinę temu Oceniono 7 razy 5

Skoro figury rządowe pchają się do kamer ze światłymi radami w rodzaju "módlmy się", to w tych regionach może trzeba by się zastanowić, czy to aby nie jaki "znak z góry". A do tego jest pewien czynnik racjonalny - poszkodowani teraz całkiem dobrze zauważają, że każda taka wizyta to jest przeszkadzanie w nawale roboty, która jest zawsze przy klęsce żywiołowej. Tu - niech pan Łapiński raczy zleźć na ziemię - nie czeka się na ministra (jedno nieszczęście wystarczy) i jego dwór; czeka się na sprzęt i ludzi, umiejących ogarnąć, co należy.



Nawiasem - czy WOT zostaył gdzieś skierowane do pomocy, czy oni też są za dobrzy "do grabienia liści"?