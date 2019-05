Wybory do Europarlamentu 2019. Pamela Anderson poparła polską Partię Razem

REKLAMA

Pamela Anderson poparła Partię Razem oraz inne europejskie ugrupowania kandydujące w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019. Aktorka, ktora znana jest m.in. z serialu "Słoneczny Patrol" od lat zaangażowana jest w działalność na rzecz praw zwierząt.

Na swoim koncie na Twitterze Pamela Anderson udostępniła wpis, w którym poleca swoim obserwatorom udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Polsce odbędą się one w niedzielę 26 maja. Aktorka postanowiła poprzeć kilka europejskich partii, w tym polską Partię Razem, portugalską LIVRE, hiszpańskie Reacciona y Actua oraz Izquierda En Positivo, francuską Generation., duńską Alternativet i lewicową paneuropejską organizację Diem25, której partie startują we Francji, Niemczech i Grecji.

Na poparcie aktorki zareagował już lider Partii Razem Adrian Zandberg - Pamela Anderson od lat jest prospołeczną, lewicową aktywistką, która działa na rzecz praw zwierząt, na rzecz zrównoważonego rozwoju i nas bardzo cieszy to wsparcie dla Lewicy Razem, tak jak cieszy nas wsparcie od wielu ważnych postaci światowej lewicy (...). Wcześniej Anderson wystąpiła w nagraniu Joanny Bronowickiej, która startuje z niemieckiej listy Demokratie in Europa w ramach koalicji Europejskiej Wiosna, w skład której wchodzi także Partia Razem.

Wszystkie partie polecane przez Pamelę Anderson są lewicowe lub centrolewicowe. W swoich programach opowiadają się m.in. za ochroną klimatu, przestrzeganiem praw zwierząt oraz praw kobiet. Do wyżej wymienionego Ruchu Demokracji w Europie 2025 należy m.in. komitet Lewica Razem. Celem ponadnarodowej organizacji jest zreformowanie instytucji Unii Europejskiej w celu zmniejszenia władzy Unii na rzecz parlamentów narodowych, regionalnych zgromadzeń i rad. W skład koalicji Lewica Razem wchodzą Partia Razem, Unia Pracy i Ruch Sprawiedliwości Społecznej.

