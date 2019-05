REKLAMA

Serwis Oko.press podaje, że szef Kancelarii Prezesa Rady ministrów posiada warte 18 tys. zł udziały w spółce Rodzice dla Szkoły - jednak nie informował o tym w 12 oświadczeniach majątkowych, choć jest to wymagane prawem.

Spółka RdS jest związana z Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik (które zakładały m.in. osoby będące członkami Opus Dei). Rodzice kupują udziały spółki zapisując swoje dziecko do jednej ze szkół Sternika. Do takiej szkoły chodzą dzieci Dworczyka. Jest on właścicielem udziałów od 2009 roku - wynika z dokumentów, do których dotarło Oko.press. Jeszcze w 2018 roku widniał na liście wspólników. W tym czasie złożył kilkanaście oświadczeń jako radny, poseł i szef KPRM. W co najmniej 12 nie znalazła się informacja nt. udziałów w spółce.

Po pytaniach dziennikarzy "minister ekspresowo dokonał korekty 4 ostatnich oświadczeń złożonych w Sejmie", jednak inne deklaracje pozostają niepoprawione - pisze dziennikarka Bianka Mikołajewska. Za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi odpowiedzialność służbowa, a także karna.

Oko.press przypomina, że minister transportu w rządzie PO Sławomir Nowak nie zawarł w swoich oświadczeniach majątkowych zegarka wartego ponad 10 tys. zł. Postępowanie sądowe w tej sprawie zostało warunkowo umorzone w II instancji, ale serwis zwraca uwagę, że sprawa kosztowała Nowaka jego karierę polityczną.

Dworczyk komentował sprawę na swoim Facebooku już 19 maja, po pierwszym tekście Oko.press i już po tym, jak dziennikarze wysłali mu pytania w sprawie. Wyjaśniał, że zapomniał o konieczności wpisania udziałów w deklaracji.

"W 2008 roku zapisałem moje dziecko do przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik. Dokonując zapisu uiściłem opłatę wpisową, która de facto była nabyciem 0,13% udziałów spółki, będącej organizacją non profit, Rodzice dla Szkoły" - napisał. Stwierdził, że nie uczestniczył w pracach spółki, nie uzyskał z niej przychodów i "w związku z powyższym nie pamiętał o konieczności wpisanie w/w informacji do oświadczeń majątkowych". "Po uzyskaniu wiedzy o tym zaniedbaniu, w kwietniu br., niezwłocznie złożyłem korektę oświadczeń majątkowych" - zapewnił.