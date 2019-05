Danuta Huebner o kampanii PiS na wałach przeciwpowodziowych: Ludzie to widzą i sami ocenią

- To jest problem od zawsze, po raz pierwszy on się pojawia przed wyborami do parlamentu europejskiego. Ludzie to widzą i ocenią - powiedziała Danuta Huebner została zapytana o to, czy powodzie na południu Polski są wykorzystywane do robienia kampanii wyborczej przez PiS. Jak dodała, wspieranie się cudzym nieszczęściem jest dla niej niezrozumiałe.

Gazeta.pl