Wybory do Europarlamentu 2019. Od północy cisza wyborcza. Jaka jest kara za jej złamanie?

Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania. Oznacza to, że w przypadku nadchodzących wyborów do Europarlamentu rozpoczyna się ona o godzinie 00:00 w dniu 25 maja, czyli w najbliższą sobotę. Cisza wyborcza w Polsce trwa do momentu zakończenia głosowania, a więc do 21:00 w niedzielę 26 maja. O tej godzinie zamknięte zostaną wszystkie lokale wyborcze.

Cisza wyborcza przed wyborami do Europarlamentu - co można, a czego nie można robić?

W okresie ciszy wyborczej dozwolone jest m.in. informowanie o przebiegu wyborów, relacjonowanie głosowania na kandydatów do Parlamentu Europejskiego oraz podawanie informacji o frekwencji w ubiegłych wyborach do Europarlamentu. Tego dnia można także zachęcać do pójścia na wybory, pod warunkiem, że w tego rodzaju materiałach promocyjnych nie pojawiają się osoby związane z którymkolwiek z komitetów wyborczych.

Kiedy obowiązuje cisza wyborcza, niedopuszczalne jest z kolei m.in. publikowanie sondaży przedwyborczych, podawanie informacji o kandydatach, a także rozpowszechnianie nowych materiałów promujących któregokolwiek z kandydatów, takich jak plakaty, ulotki czy spoty wyborcze.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jaka jest kara za złamanie ciszy wyborczej?

Złamanie ciszy wyborczej poprzez agitację wyborczą stanowi wykroczenie, z kolei podawanie do wiadomości publicznej sondaży i przewidywanych wyników wyborów jest w świetle prawa występkiem. Za oba te przewinienia grozi kara grzywny - od 20 zł do 5 tys. zł w przypadku złamania zakazu agitacji wyborczej i od 500 tys. zł do 1 mln zł za publikację sondażu.

