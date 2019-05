Wybory do europarlamentu 2019. PiS z niewielką przewagą nad Koalicją Europejską [SONDAŻ]

REKLAMA

Z sondażu przygotowanego przez IBRiS dla portalu Onet.pl wynika, że 38 proc. Polaków deklaruje chęć zagłosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Drugie co do wielkości poparcie otrzyma Koalicja Europejska z 35 proc. głosów.

Wybory do europarlamentu 2019. Wiosna, Konfederacja i Kukiz'15 ponad progiem wyborczym

Według sondażu do Parlamentu Europejskiego wejdą jeszcze trzy komitety wyborcze. Wiosna Roberta Biedronia otrzyma 6 proc. poparcia. Po 5 proc. badanych zadeklarowało chęć zagłosowania na Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy oraz Kukiz '15. Poza europarlamentem znajdą się m.in. Lewica Razem i Unia Pracy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Frekwencja wyższa niż 5 lat temu

Z sondażu wynika, że 37,4 proc. Polaków chce wziąć udział w wyborach do europarlamentu, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Jeżeli tak by się stało, tegoroczna frekwencja byłaby około 14 proc. wyższa niż w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2014 roku wyniosła ona 23,8 proc.

"Jedynka to nie koniec" - pod takim hasłem Gazeta.pl i MamPrawoWiedziec.pl zachęcają wspólnie do dokładnego zapoznania się z życiorysami i planami kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chcemy pokazać, że głosowanie na "jedynkę" nie jest koniecznością, a możliwością, a każdy kandydat jest wart tego, by przyjrzeć mu się bliżej.

