Wybory do Europarlamentu. Kandydaci rozmawiali o euro i małżeństwach jednopłciowych

piesnakoty 18 minut temu

"Dajcie ludziom żyć, jak chcą. To nie jest rola polityków, żeby wtykać nos pod kołdrę - uznał reprezentant Lewicy Razem"



a kto im zabrania żyć jak chcą? mają przecież dokładnie te same prawa co każdy inny. żaden polityk im nie zagląda pod kołdrę - to oni sami afiszują się z tym co robią w sypialniach i próbują robić z tego ideologię.