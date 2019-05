Kaczyński i Morawiecki spotykają się z Przyłębską w jej domu. "Nie widzę w tym niczego złego"

selena-0 godzinę temu Oceniono 25 razy 23

to jest oburzające , karygodne, wstrząsające, to pokazuje mafijny, zamkniety, partyjny układ partii rządzacej. . Ludzie ! patrzymy na to bagno od 4 lat , jak możemy pozwolić, by garstka ludzi i ich wazeliniarze zrobila z Polski taki syf moralny