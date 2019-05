Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. KE z niewielką przewagą nad PiS. Za nimi Wiosna Biedronia

REKLAMA

Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019 już na ostatniej prostej. W niedzielę 26 maja pójdziemy do urn, aby wybrać 52 polityków, którzy będą reprezentować Polskę w Europarlamencie. Z najnowszego sondażu Pollster wykonanego dla se.pl wynika, że walka będzie zacięta.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. KE wyprzedziło PiS

W czwartek opublikowano kolejny sondaż, w którym spytano Polaków, na listę której partii planują zagłosować w nadchodzących wyborach do europarlamentu. Wynika z niego, że na prowadzeniu jest Koalicja Obywatelska z 37 proc. poparcia. Tuż za KE jest Prawo i Sprawiedliwość z poparciem rzędu 35 proc. Trzecią najpopularniejszą partią jest Wiosna - z sondażu wynika, że może liczyć na 10 proc. poparcia. Część ankietowanych Polaków deklaruje także poparcie dla Kukiz'15 (7 proc.), Konfederacji (6 proc.) i Lewicy Razem (4 proc.).

Bardzo podobne wyniki pokazał sondaż przeprowadzony przez Kantar na zlecenie "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM. Z naszego badania wynika, że na Koalicję Europejską swój głos oddałoby 36 proc. badanych. Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 35 proc. głosów. Co dziesiąty respondent zagłosowałby na Wiosnę Biedronia, natomiast 8 proc. głosów zdobyłaby Konfederacja. Na 3 proc. poparcie mógłby liczyć Kukiz'15, a Lewica Razem otrzymałaby 1 proc. głosów.

***

"Jedynka to nie koniec" - pod takim hasłem Gazeta.pl i MamPrawoWiedziec.pl zachęcają wspólnie do dokładnego zapoznania się z życiorysami i planami kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chcemy pokazać, że głosowanie na "jedynkę" nie jest koniecznością, a możliwością, a każdy kandydat jest wart tego, by przyjrzeć mu się bliżej.

O kampanii wyborczej codziennie możecie przeczytać na Gazeta.pl. Na MamPrawoWiedziec.pl znajdziecie natomiast listę kandydatek i kandydatów z krótkimi informacjami na ich temat. Z kolei pod tym adresem w przedwyborczej porównywarce MamPrawoWiedziec.pl możecie sprawdzić, który z kandydatów najbardziej podziela wasze poglądy.