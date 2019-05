Paweł Wojtunik: Czuję się rasowym "psem". Mam dość mszczenia się na policjantach

REKLAMA

Jako szef CBA miał pan tropić korupcję w szeregach władzy, wówczas PO i PSL, a dziś jest pan kandydatem także tych partii w wyborach do PE. Jakim cudem?

Paweł Wojtunik: Zawsze tropiłem korupcję - niezależnie, kto sprawował władzę. Robiłem to profesjonalnie i obiektywnie. Zgodnie z prawem. Dlatego pewnie zostałem zaakceptowany na liście Koalicji Europejskiej.

Czyli głównie koalicji PO i PSL.

Lista jest bardziej różnorodna, a ja jestem kandydatem naprawdę niezależnym. I bezpartyjnym. Na dowód proszę obejrzeć sobie moje wystąpienie z konwencji wyborczej w Płocku. Tropienie ludzi sprawujących władzę to trudne zadanie, bo łatwo się narazić, ale taka jest robota "psa". A ja czuję się rasowym "psem", dla którego nie ma znaczenia, kto włamuje się na podwórko. Z rasowymi policjantami już tak jest, że ci dobrzy ścigają wszystkich przestępców bez względu na barwę polityczną.

Dobrzy policjanci chyba niespecjalnie mają przyjaciół w polityce?

Do policji nie wstępuje się, żeby szukać przyjaciół. Jeżeli policjant nie jest lubiany, to powinien być chociaż szanowany. I tak jest ze mną. W przeszłości otrzymywałem wyrazy uznania i wsparcia od polityków ze wszystkich partii. Za sukcesy CBA byłem oklaskiwany nawet przez PiS-owską większość w Senacie. A tak na marginesie, to dobrzy policjanci nie mają zbyt wielu przyjaciół w samej Policji. Sam kandyduję, bo mam dość hipokryzji i mszczenia się na policjantach, bo komuś nadepnęli kiedyś na odcisk. To jest jedna z motywacji mojego startu.

Kto pana promował, by się pana znalazł na liście KE?

Promował mnie mój życiorys zawodowy oraz wieloletnia służba. Nie bez znaczenia dla mojej decyzji było wsparcie ze strony Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, która zrzesza wszystkie środowiska byłych funkcjonariuszy służb - Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, itd. Jak mi się wydaje, główne rozmowy prowadzili przedstawiciele Federacji, za co serdecznie im dziękuję. Nie ukrywam też, że w tej sprawie miałem poparcie wicepremiera Tomasza Siemoniaka.

Jest pan dopiero nr 5 na liście, więc pana szanse na mandat są równe zeru.

Nic bardziej mylnego. Nie zgadzam się z takim uproszczeniem. Nazwisko i kompetencje są ważniejsze od numeru na liście. W wyborach do PE mandaty zdobywają ci kandydaci z listy, którzy zdobędą największą liczbę głosów. Odruchowe stawianie krzyżyka na pierwszym kandydacie to premia za bycie liderem. W tych wyborach ludzie będą uważnie czytać listy, jak nigdy wcześniej. Sam walczę o mandat w imię zasad, a piąte miejsce jest równie dobre jak drugie czy ostatnie. Startuję w tych wyborach, aby powstrzymać degradację i niszczenie państwa, a nie wygrać za wszelką cenę, stosując niedozwolone chwyty. Zawsze walczyłem fair i z tego, co słyszę, moja kampania robi wrażenie nie tylko na oponentach, ale też na konkurentach z mojej listy. Jestem stąd (z Mazowsza - red.) i wiem, czego oczekują wyborcy z mojego regionu. Zapewniam, że podobnie jak ja, są zirytowani.

Jaki w istocie jest pana program?

Nie obiecam państwu ani lotniska ani przekopu do morza. Ale mogę zagwarantować, że będę wspierał wszystkich w działaniach modernizacyjnych, a potrzeb jest wiele. Sam pochodzę z Białobrzegów Radomskich i wiem jak na przykład ważny jest dobry dojazd do Warszawy, którego obecnie nie ma przez brak odpowiedniej infrastruktury. Wiem też, co to sekowanie przez nieprzychylną władzę rządową.

Mój program jest krótki i konkretny, a dotyczy walki z korupcją i kolesiostwem. Znam się na bezpieczeństwie, więc zrobię wszystko, aby je zapewnić. Pamiętając o bezpieczeństwie kraju czy Europy nie możemy zapominać o zagrożeniach bardzo realnych i bliskich, które czyhają na nasze dzieci czy seniorów w sieci - dotyka to praktycznie każdego z nas, a ja o tym sporo wiem, bo mam dwie córki.

Ponadto chcę przywrócić godność i niezależność ludzi służby publicznej, bronić i chronić nie tylko ludzi munduru, ale także innych urzędników, nauczycieli czy pracowników służby zdrowia. Nie można pozwolić, by niszczono etos służby i konkretne osoby tylko dlatego, że tak wynika z zapotrzebowania propagandy politycznej. Będę także walczył o środki unijne na rozwój wszystkich terenów Mazowsza. Ale przede wszystkim otworzę biuro w Radomiu, a nie w Warszawie czy Brukseli, gdzie każdy będzie mógł mnie znaleźć i uzyskać pomoc we wszystkich sprawach krajowych, ale także problemach za granicą. Jest wielu małych przedsiębiorców, których nie stać na adwokatów za granicą, a popadają w problemy. Wielu naszych krajan również mieszka za granicą i często potrzebują takiej pomocy - wiem, bo przez trzy lata też byłem emigrantem. Poza tym nienawidzę brudnych chwytów, pustej propagandy i wywoływania sztucznych skandali.

Chyba jednak pan uległ pokusie skandalizowania, choć jeszcze wtedy pan nie kandydował. Kiedyś poszedł pan na spotkanie z koordynatorem ds. służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Od razu było wiadomo, że będzie z tego awantura.

Miałem odwagę zapytać Kamińskiego o nagrodę, którą wziął. Poszedłem z żoną Anetą, którą ludzie Kamińskiego zmusili do odejścia z pracy w ABW. Chciałem uzyskać odpowiedź na pytanie o premie w wysokości ponad 60 tys. zł. Mam odwagę też teraz, by przed biurem posła Marka Suskiego z PiS pytać o układ radomski czy patologię w Elektrowni Kozienice. Nigdy nie otrzymałem odpowiedzi na pytania, a jedynie hejt.

Z czego wzięła się ta scysja z Kamińskim?

Z nienawiści ze strony Kamińskiego i paranoi na moim punkcie. Poszedłem w zeszłym roku na spotkanie z Kamińskim - w swoim i mojej żony rodzinnym mieście, w Białobrzegach, do Domu Rzemiosła, w którym zresztą mieliśmy kiedyś wesele. Poszedłem tam sprowokowany zapowiedzią księdza z ambony. Chciałem też, aby Kamiński spojrzał żonie w oczy. Temat premii był na tym spotkaniu skrzętnie pomijany, więc odruchowo zadałem proste pytanie, czy Kamiński jako wiceprezes PiS-u powiedział prezesowi PiS-u, że dostawał wysokie premie. Pytałem o to, bo Jarosław Kaczyński twierdził, że o tych premiach nic nie wiedział.

Odpowiedzi nie usłyszałem. Były za to bluzgi i krzyki, bym jechał do Brukseli. W tym momencie zaświtał mi pomysł, że może to jest dobry pomysł. Żona prosiła, bym już się wtedy nie spierał z Kamińskim. Skuliła się ze strachu przed krzykami ludzi - podpuszczonych i nagrzanych od nienawiści do nas. Wyszliśmy stamtąd jeszcze przed końcem spotkania.

Dlaczego pana żona jest taka ważna w tej historii?

Bo władza w represjach nie ograniczyła się tylko do mnie, ale wzięła na celownik także moją żonę i córkę. Gdy w 2015 r. złożyłem dymisję ze stanowiska szefa CBA, to zaraz potem moja żona została zmobbingowana i przeniesiona, a była szeregowym pracownikiem departamentu ochrony informacji niejawnych w ABW - nie była żadnym wielkim agentem, zarabiała bardzo niewielkie pieniądze.

Potem wyjechaliśmy z rodziną za granicę do Mołdawii. Moja żona uzyskała urlop w ABW - trwał on pół roku, a potem - dla dyplomatów, a taki mieliśmy status - jest on przedłużany. Gdy nasza młodsza córka chodziła już do szkoły w Mołdawii, ku naszemu zdumieniu ABW nakazała wrócić żonie do kraju z uwagi na dobro i bezpieczeństwo kraju. Była to ewidentna próba zmuszenia jej do odejścia z pracy. Gdyby odmówiła i nie chciała wracać, to zostałaby dyscyplinarnie zwolniona.

Pierwszy raz w życiu napisałem wtedy list do sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Prośbę o interwencję wysłałem również do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Speckomisja się zebrała w tej sprawie i - wedle relacji, które znam - Kamiński wpadał w furię na jej posiedzeniu. Moja żona stwierdziła, że odejdzie ze służby. Dlatego właśnie chciałem, aby Kamiński na spotkaniu wyborczym spojrzał w oczy mojej żonie. Bo ją skrzywdził.

Prezes PiS odpisał?

Pismo złożyłem za pośrednictwem pani Basi, ale odpowiedzi nie dostałem żadnej. Nigdy żaden polityk i żadna władza nie postąpiła wobec mojej rodziny tak mściwie. Tak nie postępują nawet wobec przestępcy.

Aktorzy Tomasz Karol i Michał Adamczyk publicznie pana wsparli. Policjanci i artyści to dwa różne światy, więc skąd to poparcie od nich?

Bo znamy się i przyjaźnimy od wielu lat. Może zabrzmi to dziwnie, ale w przeszłości - jako "przykrywkowiec" - miałem dużo wspólnego z aktorstwem. Jestem dumny z poparcia od Karolaka i Adamczyka, bo ich głos pokazuje, że mam wielu przyjaciół i nie jestem zamknięty w środowisku służb. A wolę żeby to inni mówili o mnie a nie ja o sobie.