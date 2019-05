Wybory do Europarlamentu 2019. Czy masz głos może wpłynąć na liczbę posłów w okręgu?

REKLAMA

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wszystkie mandaty (obecnie 52, choć jeden z nich zostanie zawieszony do momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) są początkowo dzielone między komitety wyborcze na poziomie ogólnokrajowym. Dopiero na następnym etapie – w obrębie każdego komitetu – mandaty dzieli się między listy okręgowe. Właśnie ten etap warunkuje, ile mandatów w praktyce obejmą kandydaci w poszczególnych okręgach. Ten podział jest zależny od bezwzględnej liczby głosów uzyskanych przez listy komitetu w poszczególnych okręgach, co jest tym bardziej istotne, że okręgi są bardzo zróżnicowane pod względem liczby mieszkańców (i wyborców).

Uważa się, że na wynik wyborczy ma też wpływ frekwencja wyborcza w okręgu (wzrost frekwencji w okręgu może skutkować zwiększeniem odsetka głosów oddanych na okręgową listę danego komitetu wyborczego); zatem, im wyższa frekwencja w okręgu, tym więcej mandatów powinno się w nim znaleźć. . Pamiętajmy, że każdy z wyborców oddaje głos na konkretną listę – zatem hasło „wyższej frekwencji” oznacza w rzeczywistości zwiększenie liczby głosów dla któregoś z ugrupowań (lub dla większej ich liczby). Dla ułatwienia, rozpatrzmy sytuację grupy wyborców jakiejś partii w jednym okręgu, która nie miała zamiaru brać udziału w głosowaniu, ale jednak może zdecydować się pójść i oddać głosy. Jaki może być tego efekt?

Taki efekt frekwencyjny na liczbę mandatów w okręgu będzie zależny od tego, na którą listę (które listy) oddawane są potencjalne, dodatkowe głosy.

Głosy na ugrupowania, mające realną szansę na uzyskanie (dodatkowego) mandatu w danym okręgu;

Głosy na ugrupowania, które nie mają realnej szansy na uzyskanie mandatu w danym okręgu lub zwiększenie liczby już zdobytych mandatów;

Głosy na ugrupowania względnie słabe, bez faktycznych szans na przekroczenie progu i uzyskanie mandatu.

W każdej z sytuacji mamy do czynienia ze zwiększeniem liczby głosów oddanych na wybraną listę w jednym okręgu. W pierwszej sytuacji może to skutkować zwiększeniem liczby mandatów w okręgu na dwa sposoby.

Wybory do Europarlamentu 2019. Wariant pierwszy – z dodatkowym mandatem w okręgu

Komitet może uzyskać dodatkowy mandat w skali kraju, który przypadnie akurat temu okręgowi – oczywiście, w takiej sytuacji jeden z pozostałych komitetów straci mandat, ale niekoniecznie musi to oznaczać ubytek w tym samym okręgu.

Zwiększenie liczby głosów może nie doprowadzić do uzyskania dodatkowych mandatów w skali kraju, ale pozwoli na „zabranie” jednego z mandatów danego komitetu z innego okręgu – coś takiego mogłoby mieć miejsce, gdyby w roku 2014 w okręgu nr 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie) "przybyło" 600 głosów na listę SLD-UP. Nie zmieniłoby to ogólnej liczby mandatów tej koalicji w skali kraju (5), ale jeden z nich zamiast w okręgu 13 (woj. zachodniopomorskie i lubuskie) trafiłby właśnie na południe.

W pierwszym wariancie sytuacja jest dość prosta: zwiększenie liczby głosów może zwiększyć przy okazji ogólną liczbę mandatów w okręgu.

Wybory do Europarlamentu 2019. Wariant drugi – bez dodatkowego mandatu w okręgu

Druga z możliwości jest już mniej korzystna z punktu widzenia wyborców. Co jednak oznacza, że dane ugrupowanie nie ma realnej szansy na uzyskanie mandatu w danym okręgu (albo zwiększenie stanu posiadania)? W praktyce jesteśmy w stanie określić (z pewnym ryzykiem błędu), jak rozproszeni są wyborcy poszczególnych ugrupowań, a dzięki temu – jaki odsetek głosów uzyskają w poszczególnych okręgach. Pozwala to np. na ustalenie, ile mandatów w skali kraju potrzebuje dane ugrupowanie aby jeden z nich "trafił" do wybranego okręgu.

W takiej sytuacji była np. ta część wyborców SLD-UP w roku 2014, która oddawała swoje głosy na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie czy na Mazowszu (poza Warszawą i najbliższymi jej powiatami). Żeby mandat trafił do tych regionów, ten komitet musiałby ich uzyskać w skali kraju odpowiednio 20, 18 oraz 11. Biorąc pod uwagę, że spodziewano się raczej wyniku ok. 4-5 mandatów (co się potwierdziło), szanse tych wyborców na "swojego" europosła ze "swojego" okręgu były bliskie zeru.

W podobnej sytuacji byli zresztą wyborcy PSL w woj. pomorskim (17 mandat) i śląskim (16 mandat), podczas gdy w całym kraju ich partia uzyskała mandatów jedynie 4. Nie dotyczy to jednak wyłącznie ugrupowań słabych – przykładowo, dodatkowe głosy na listę Prawa i Sprawiedliwości w tym samym (2014) roku we wspomnianym okręgu małopolsko-świętokrzyskim również raczej nie przełożyłyby się na kolejny mandat w tym okręgu (PiS uzyskał w tym okręgu 3 mandaty przy 19 w kraju, a 4-ty wymagałby zdobycia ich aż 26).

Jakie konsekwencje może mieć w takiej sytuacji "pojawienie się" tych dodatkowych głosów? O ile nie mogą wpłynąć na liczbę europosłów danego ugrupowania z tego, konkretnego okręgu, to mogą doprowadzić do zwiększenia ich liczby w całym kraju. Jednakże, skoro popierane przez nich ugrupowanie zyska dodatkowy mandat, stanie się to kosztem jednego z pozostałych komitetów.

Może okazać się, że w ten sposób konkurencyjny komitet stracił… mandat z tego samego okręgu (!), więc – w praktyce – zwiększenie liczby głosów jednego z ugrupowań w okręgu spowodowało, że liczba europosłów w tym okręgu spadła. Jest to oczywiście dość mało prawdopodobne, ale możliwe. Można zatem zauważyć, że w takiej sytuacji, decyzja „naszej” grupy wyborców o głosowaniu nie doprowadzi do zwiększenia ogólnej liczby mandatów, za to może ją obniżyć.

Wybory do Europarlamentu 2019. Wariant trzeci – głos bez szansy na mandat

Trzeci wariant, w którym grupa wyborców może oddać głosy na jedno ze słabszych ugrupowań, nie mających szans na przekroczenie progu wyborczego (czasami wynika to np. z faktu zarejestrowania list wyborczych tylko w części albo nawet tylko w jednym okręgu – dotyczy to np. koalicji „Polexit”, która wystawiła swoich kandydatów tylko w dwóch okręgach). W tym wypadku, zwiększenie liczby głosów (a przez to frekwencji) spowoduje jedynie zwiększenie liczby głosów oddanych na ugrupowania, które nie wzięły udziału w podziale mandatów (były to zatem głosy – z punktu widzenia wyborców – zmarnowane). Nie wpłyną zatem na liczbę mandatów w okręgu.

Jak można zauważyć, powtarzane często hasło o tym, że wyższa frekwencja w okręgu skutkuje większą liczbą mandatów nie jest do końca prawdziwe – nie zawsze się sprawdza, a w niektórych wypadkach może być dokładnie odwrotnie.

Czy zatem warto głosować, biorąc pod uwagę ryzyko? Oczywiście, że warto i to w każdym wypadku. Pamiętać trzeba o tym, że eurodeputowani nie reprezentują wyłącznie swojego okręgu, ale mają być reprezentantami wszystkich obywateli UE (nie tylko w swoim kraju i nie tylko wyborców swojej partii). Każdy wyborca oddający głos na listę bliskiego mu ugrupowania zwiększa szansę na to, że uzyska ono więcej mandatów – być może kosztem okręgu danego wyborcy, jednak w ogólnym rozrachunku ma to niewielkie znaczenie. Również głosy oddane na ugrupowania, które nie przekroczą progu mają znaczenie – co prawda nie wpłyną one na podział mandatów, ale będą istotnym sygnałem dla aktorów politycznych, informującym o sile tych ugrupowań i znaczeniu podnoszonych przez nie postulatów dla ich wyborców.