Wybory do Europarlamentu 2019. W jaki sposób oddać ważny głos? O tych zasadach trzeba pamiętać

Jeszcze przed zeszłorocznymi wyborami organów samorządu terytorialnego, rządząca większość dokonała zmiany definicji znaku "X" stosowanej podczas wyborów. Spowodowało to zaniepokojenie części obserwatorów, a nawet skutkowało pojawieniem się podejrzeń o chęć manipulowania głosami. Nic takiego się nie potwierdziło, a nowa definicja nie przysporzyła ostatecznie ani wyborcom ani komisjom wyborczym specjalnych trudności. W nadchodzącą niedzielę warto kontynuować tą, nową, tradycję.

Wybory do Europarlamentu 2019. Czym jest znak "X"?

W wyniku zeszłorocznej nowelizacji Kodeksu wyborczego zmieniła się definicja stawianego na karcie znaku "X" i brzmi ona: „co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”. W przeciwieństwie do wcześniejszej definicji – mogą to być zarówno dwie, trzy, jak i jeszcze więcej linii. Zmiana ta budziła kontrowersje, jednak ostatecznie związane z nią obawy nie potwierdziły się.

Za znak "X" zostaną uznane zarówno dwie linie przecinające się w obrębie kratki obok nazwiska wybranego kandydata, układające się w literę X, jak i w znak plus (+) czy krzyżyk i inne podobne. Nawet jeżeli przecinających się linii będzie więcej to głos pozostanie ważny.

Pewne wątpliwości budzi sytuacja, w której wyborca zakreśla całą kratkę, w taki sposób, że nie można oddzielić poszczególnych linii. Tu mogą okazać się pomocne materiały przygotowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na potrzeby szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych (czyli tych, którzy będą w praktyce decydować o tym, czy znak graficzny reprezentujący głos jest prawidłowy), przygotowane przed zeszłorocznymi wyborami. Zgodnie z tymi wytycznymi, zakreślenie całej kratki jest prawidłowym znakiem "X".

Wybory do Europarlamentu 2019. Co z dopiskami na kartach?

Wszelkie dopiski, rysunki, przekreślenia itp. dokonane przez wyborcę poza kratką obok nazwiska kandydata nie wpływają na ważność głosu, w tym również postawienie dodatkowego znaku „X” poza kratkami.

Jeżeli przy nazwisku jednego z kandydatów postawiony będzie prawidłowy znak graficzny reprezentujący głos, to wszelkie dopiski dokonane w kratkach obok nazwisk innych kandydatów, ale niezawierające przynajmniej dwóch przecinających się linii, także nie wpłyną na ważność głosu. Zatem, jeżeli wyborca zdecyduje się np. przekreślić część nazwisk (kandydatów, których – z jakichś powodów – nie lubi), a do tego napisać wiersz dla członków komisji, a oprócz tego w sposób prawidłowy postawił znak "X" w tylko jednej kratce, głos nadal będzie ważny.

Wybory do Europarlamentu 2019. Ile głosów oddajemy?

Zasada jest bardzo prosta: na karcie do głosowania wyborca powinien wskazać jednego kandydata. Najlepiej dokonać tego stawiając prawidłowy znak "X"24786893 w kratce obok jednego nazwiska. W niedzielę, każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania (rok temu było ich kilka), zatem nie powinno dojść do pomyłek. Pamiętać jednak należy, że jeżeli wyborca popełni błąd i będzie chciał wymienić kartę na „czystą”, komisja wyborcza nie będzie miała prawa spełnić jego prośby.

Są jednak sytuacje, w których – mimo postawienia większej liczby znaków "X" – głos będzie nadal ważny (choć nie są to przypadki zbyt częste):

Głos będzie ważny, jeżeli wyborca postawi znak "X" przy więcej niż jednym nazwisku, ale będą to kandydaci z jednej listy. W takiej sytuacji głos ten będzie oddany skutecznie na kandydata, którego nazwisko umieszczono wyżej na liście.

Głos będzie ważny, jeżeli wyborca postawi znak "X" przy więcej niż jednym nazwisku z różnych list wyborczych, jeżeli wszyscy wskazani kandydaci poza jednym zostali wcześniej skreśleni przez komisję wyborczą (ale miało to miejsce już po wydrukowaniu kart).

Głos będzie ważny, jeżeli wyborca postawi znak "X" przy więcej niż jednym nazwisku z różnych list wyborczych, jeżeli wszystkie listy zawierające tych kandydatów poza jedną zostały unieważnione.

Kiedy głos będzie nieważny?

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy wyborca nie postawi na karcie do głosowania żadnego prawidłowego znaku "X", głos będzie nieważny.

Wyjątkowa jest sytuacja, w której wyborca postawi znak "X" tylko przy nazwisku skreślonego kandydata, umieszczonego jednak na liście, która nie została unieważniona. Może się to zdarzyć w różnych sytuacjach, np. w wyniku śmierci kandydata niedługo przed głosowaniem. W takiej sytuacji głos ten będzie ważny i oddany skutecznie na wskazaną listę, ale bez wskazania konkretnego kandydata.

Wybory do Europarlamentu 2019. W jaki sposób najbezpieczniej oddać głos?

Najlepiej na każdej karcie zaznaczyć tylko jeden znak "X", w kratce przy nazwisku kandydata, którego popieramy. Warto wcześniej zapoznać się z obwieszczeniami aby mieć pewność, że kandydat nie został skreślony albo jego lista unieważniona. Należy również pamiętać, że w razie pomyłki wyborcy, komisja obwodowa nie ma prawa wydać drugiej karty.

Wybory do Europarlamentu 2019. Czego nie powinniśmy robić?

W przeciwieństwie do poprzednich wyborów, tym razem wyborcy nie są bombardowani ze wszystkich stron mniej lub bardziej przemyślanymi pomysłami na „zabezpieczenie” swojego głosu, warto jednak przypomnieć te bardziej odstające od rzeczywistości:

Zakreślenie (zamazanie) w całości kratek innych niż ta, w której wyborca stawia znak "X"

Dopisanie na karcie do głosowania informacji, na którego wyborcę oddało się głos.

Od wszelkich tego typu zachowań należy się powstrzymać. W przypadku zamazania wszystkich kratek, zostanie to zinterpretowane jako postawienie znaku „X” przy nazwiskach wszystkich kandydatów (głos nieważny). W drugim wypadku, co prawda, nie spowodujemy nieważności głosu, należy jednak pamiętać, że dopiski poza kratkami nie mają żadnej mocy i nadal liczyć będzie się wyłącznie prawidłowe postawienie znaku "X". Można spotkać się również z interpretacjami, że tego typu działanie jest sprzeczne z zasadą tajności głosowania, gdyż może stanowić wcześniej umówiony znak.

Wybory do Europarlamentu 2019. Czego jeszcze nie wolno wyborcy?

Począwszy od wyborów samorządowych 2018, Kodeks wyborczy przewiduje sankcję za wynoszenie przez wyborców kart do głosowania z lokali wyborczych:

Art. 497a Kodeksu wyborczego:

Kto w dniu wyborów wynosi kartę do głosowania poza lokal wyborczy lub taką kartę poza lokalem wyborczym przyjmuje lub posiada, nie będąc do tego uprawnionym, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

"Jedynka to nie koniec" - pod takim hasłem Gazeta.pl i MamPrawoWiedziec.pl zachęcają wspólnie do dokładnego zapoznania się z życiorysami i planami kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chcemy pokazać, że głosowanie na "jedynkę" nie jest koniecznością, a możliwością, a każdy kandydat jest wart tego, by przyjrzeć mu się bliżej.

O kampanii wyborczej codziennie możecie przeczytać na Gazeta.pl. Na MamPrawoWiedziec.pl znajdziecie natomiast listę kandydatek i kandydatów z krótkimi informacjami na ich temat. Z kolei pod tym adresem w przedwyborczej porównywarce MamPrawoWiedziec.pl możecie sprawdzić, który z kandydatów najbardziej podziela wasze poglądy.