Działaczka PiS zamieszana w aferę SKOK Wołomin i powiązana z mafią. Kim jest Beata Boros-Burlingo?

Historię działaczki PiS opisali dziennikarze Onetu Janusz Schwertner i Daniel Olczykowski. Wszystko zaczęło się od poufnego listu wyborcy, wysłanego do władz Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie we wrześniu 2018 roku. List dotyczył przeszłości Beaty Boros-Burlingo, która wstąpiła do partii dwa lata wcześniej.

Beata Boros-Burlingo - działaczka PiS, księgowa mafii czy ofiara SKOKu Wołomin?

Nieznany autor, podpisany jako wyborca i podkreślający troskę o wyborczy wynik kandydatów PiS, ostrzegał, że Beata Boros-Burlingo może być zamieszana w aferę SKOK Wołomin. Partia zignorowała to pismo, choć działaczka była kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na wójta gminy Elbląg.

Nie zareagowano także wtedy, gdy Beata Boros-Burlingo musiała przyznać się do przedstawiania nieprawdziwych informacji w swoich materiałach wyborczych - kobieta twierdziła m.in., że jest pracownicą Urzędu Skarbowego. W wyborach Beata Boros-Burlingo zajęła ostatnie, trzecie miejsce. Głosowało na nią 13,89 procent wyborców. Wójtem Elbląga został wtedy Zbigniew Tucholski.

Informator poinformował dziennikarzy, że działaczka PiS była "kimś w rodzaju księgowej w mafii, ale też po prostu damą do towarzystwa". Kobieta sama przyznała się także do związków ze szczecińskim gangsterem Stanisławem P. oraz powiązanym z aferą piłkarską byłym prezesem PZPN Marianem Dziurowiczem. Beata Boros-Burlingo miała działać w takich układach przez ponad 20 lat. W liście skierowanym do fundacji, która zajmuje się ofiarami wyłudzeń, przyznała, że była finansowo uzależniona od osób, które są oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia ze SKOK Wołomin.

Bohaterka materiału nie zareagowała na publikację. Na swojej stronie na Facebooku działaczka publikuje głównie materiały promujące kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego czy zdjęcia za strony Historia - Wczoraj i Dziś.