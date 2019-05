Wybory do europarlamentu. Kto weźmie udział w debacie TVP? Kukiz'15 wylicza "tchórzy"

REKLAMA

W debacie wyborczej emitowanej przez TVP1 mają wziąć udział przedstawiciele sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych: Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, Wiosny Roberta Biedronia, Koalicji Europejskiej, Prawa i Sprawiedliwości, partii Kukiz'15 oraz Lewicy Razem. Jej gospodarzem będzie Michał Adamczyk. Wiadomo, że debata ta została podzielona na pięć bloków tematycznych.

Debata kandydatów do Europarlamentu. Kto weźmie w niej udział?

Z informacji opublikowanych przez "Wirtualne Media" wynika, że podczas debaty kandydatów w wyborach do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentował Zbigniew Kuźmiuk ("trójka" na Mazowszu), Wiosnę Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek ("jedynka" na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie), z kolei przedstawicielem Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy będzie Krzysztof Bosak ("jedynka" w Warszawie). Komitet Kukiz'15 będzie reprezentował Paweł Kukiz, a Lewicę Razem Adrian Zandberg. Wciąż nie wiadomo, który z polityków Koalicji Europejskiej pojawi się na debacie. Przedstawiciele tej formacji zadeklarowali, że ich kandydat pojawi się, ale nie podano jego personaliów - pisze TVP Info.

Wybory do europarlamentu. Debata przedstawicieli ogólnopolskich komitetów. Partia Kukiz'15 wylicza "tchórzy"

Z listy debatujących nie jest zadowolona partia Kukiz'15 oraz jej lider. Paweł Kukiz wezwał do debaty o Unii Europejskiej przewodniczących wszystkich opcji politycznych, których kandydaci biorą udział w wyborach do Europarlamentu. Odpowiedział na nie tylko lider Lewicy Razem Adrian Zandberg.

"Reszta chowa głowę w piasek i wysyła swoich biernych, miernych, ale wiernych żołnierzy..." - czytamy we wpisie partii Kukiz'15, która oskarża Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Schetynę, Janusza Korwin-Mikkego oraz Roberta Biedronia o tchórzostwo i brak szacunku dla obywateli.

