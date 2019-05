Michał Dworczyk o Elżbiecie Kruk w kurtce straży: "Obowiązkiem każdej władzy jest być z ludźmi"

REKLAMA

Michał Dworczyk był gościem w programie "Poranna rozmowa RMF FM". Jednym z tematów, o których rozmawiał z gospodarzem programu Robertem Mazurkiem, były fotografie Elżbiety Kruk. Przypomnijmy, że kandydatka Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego w środę 22 maja opublikowała na Facebooku zdjęcia, na których ma na sobie strażacką kurtkę. Zostały one wykonane podczas wizyty Elżbiety Kruk w Stasinie (woj. lubelskie) po przejściu trąby powietrznej. Do miejscowości tej przyjechał także premier Mateusz Morawiecki.

" W takich chwilach jak ta kampania wyborcza schodzi na drugi plan. Niezwykle ważne jest wsparcie jakie możemy udzielić drugiemu człowiekowi, nasza obecność i chęć niesienia pomocy" - napisała na Facebooku Elżbieta Kruk.

Michał Dworczyk o zdjęciu Elżbiety Kruk: "Obowiązkiem każdej władzy jest być z ludźmi"

- Oczywiście możemy wszystko obśmiać, możemy zażartować z każdego wydarzenia, ale wydaje mnie się, że obowiązkiem każdej władzy i polityków tych najważniejszych, związanych z rządem i parlamentarnych, jest być z ludźmi wtedy, gdy ich potrzebują - powiedział Michał Dworczyk, komentując sprawę zdjęć Elżbiety Kruk.

Szef kancelarii premiera powiedział również z przekąsem, że w takich sytuacjach można zachować się jak były wicepremier, a dziś jeden z kandydatów Koalicji Obywatelskiej Włodzimierz Cimoszewicz "i powiedzieć, że trzeba było się ubezpieczyć".

Robert Mazurek zapytał Michała Dworczyka, czy zdjęcie Elżbiety Kruk w strażackiej kurtce nie jest "nadmierną ustawką" i przypomniał politykowi, że w 2010 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz została obśmiana za sesję fotograficzną na wałach przeciwpowodziowych, którą wykonano dla magazynu "Viva!".

Szef kancelarii premiera powiedział wówczas, że różnica jest taka, że zdjęcia Elżbiety Kruk nie były ustawiane i są to fotografie lokalnej polityk, która odwiedziła osoby z miejscowości, przez którą przeszła trąba powietrzna.

- Jakiś strażak pożyczył jej kurtkę, którą zarzuciła sobie na ramiona, bo było chłodno. To jest taka dosyć naturalna sytuacja - skomentował Dworczyk