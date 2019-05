Wybory do Europarlamentu 2019. Kto z partii Wiosna dostał mandat do Parlamentu Europejskiego?

REKLAMA

Wiosna to jedna z najmłodszych partii, która startowała w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego z Polski. Jej powstanie zostało ogłoszone podczas konwentu założycielskiego w lutym 2019 roku. Kandydaci zrzeszeni w tym ugrupowaniu wyróżniają się centrolewicowymi poglądami i opowiadają m.in. za podwyższeniem pensji minimalnej i emerytur czy likwidacją Funduszu Kościelnego. W wyborach do Europarlamentu jednym z punktów programu Wiosny było wprowadzenie europejskiego programu mieszkaniowego oraz ujednolicenie standardów opieki medycznej w Unii.

Wybory do Europarlamentu 2019. Kto z Wiosny dostał mandat do Parlamentu Europejskiego?

Sondaż exit poll zrealizowany przez Ipsos dla telewizji TVN pokazuje, że Wiosna Roberta Biedronia otrzymała 6,6 proc. głosów, a to oznacza, że do Parlamentu Europejskiego wprowadzi trzech europosłów.

Wszystko wskazuje na to, że mandat europosła otrzyma lider ugrupowania, czyli Robert Biedroń, który startował w wyborach do Europarlamentu jako "jedynka" z okręgu numer 4 (Warszawa i okoliczne powiaty). Oprócz niego europosłem mogą zostać:

Łukasz Kohut ("jedynka" z województwa śląskiego, a więc z okręgu nr 11)

Sylwia Spurek ("jedynka" z województwa wielkopolskiego - okręg nr 7).

Przypomnijmy, że według sondażu exit poll oprócz Wiosny Roberta Biedronia swoją reprezentację w Europarlamencie będą mieć Prawo i Sprawiedliwość (24 mandaty), Koalicja Europejska (22 mandaty) oraz Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy (3 mandaty).