Wybory do europarlamentu na ostatniej prostej. Sondaż: PiS na czele, Konfederacja blisko Wiosny

Wyniki sondażu poparcia w wyborach do europarlamentu publikuje "Rzeczpospolita". Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość w wyborach uzyska 38,7 proc. poparcia, co da tej partii zwycięstwo. Kolejna lokata przypada Koalicji Europejskiej z wynikiem 35 proc. Trzecia na podium w sondażu jest Wiosna Roberta Biedronia (6,3 proc.), z którą niemal remisuje Konfederacja (6 proc.). Kukiz'15 balansuje na granicy progu wyborczego - poparcie dla ugrupowania Pawła Kukiza zadeklarowało 4,9 proc. respondentów. Nikt z badanych nie zadeklarował oddania głosu na Lewicę Razem, a 9 proc. to niezdecydowani.

Wybory do europarlamentu 2019. PiS prowadzi w sondażu

Sondaż "Rzeczpospolitej" to kolejne w ostatnich dniach badanie, które prognozuje bardzo wysoką frekwencję. 38 proc. ankietowanych zapewniło, że "zdecydowanie" weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, natomiast 14,8 proc. stwierdziło, że "raczej" pójdzie do urn. W sondażu z 19 maja przeprowadzonym na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" 52 proc. przyznało, że zagłosuje. Dotychczas frekwencja w wyborach do europarlamentu nie przekroczyła 25 proc.

Badanie dla "Rzeczpospolitej" przeprowadziła pracownia IBRiS na 21 maja na próbie 1100 osób.