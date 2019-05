Ruszają wybory do europarlamentu. Dziś głosują pierwsze kraje

Wybory do europarlamentu potrwają cztery dni. Wyniki z państw, które jako pierwsze zorganizowały głosowanie, nie będą mogły być publikowane. Zostaną ogłoszone dopiero w niedzielę po 23.00, czyli po zakończeniu wyborów we wszystkich unijnych krajach. Najpóźniej lokale wyborcze zostaną zamknięte we Włoszech.

REKLAMA

Wybory do europarlamentu 2019. Kiedy wyniki?

Parlament Europejski będzie natomiast otrzymywał dane sondażowe, zebrane w dniu wyborów i pierwsze informacje na ten temat przekaże po 18.00 w niedzielę. Kilka godzin później zostanie podany pierwszy prognozowany skład nowego europarlamentu.

Frekwencja w wyborach do europarlamentu spadała z każdą kadencją od 1979 roku, czyli od czasu pierwszych bezpośrednich wyborów. 5 lat temu do urn poszło 43 procent obywateli Unii. Tegoroczny spot apelujący o udział w głosowaniu bije rekordy popularności. Obejrzało go już ponad 130 milionów osób. "Dziś przychodzę na świat. Wybierz Europę, w której będę dorastać" - mówi dziecko, które jest narratorem filmu przedstawiającego kilkanaście kobiet przygotowujących się do porodu. Rzecznik Parlamentu Europejskiego Jaume Duch powiedział Polskiemu Radiu, że tym razem zdecydowano, by zachęcać do głosowania w sposób emocjonalny, a nie racjonalny. - Chcieliśmy, by spot trafił bardziej do serca niż do rozumu - dodał.

"Jedynka to nie koniec" - pod takim hasłem Gazeta.pl i MamPrawoWiedziec.pl zachęcają wspólnie do dokładnego zapoznania się z życiorysami i planami kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chcemy pokazać, że głosowanie na "jedynkę" nie jest koniecznością, a możliwością, a każdy kandydat jest wart tego, by przyjrzeć mu się bliżej.