Prawie połowa Polaków chce delegalizacji ONR. Duże różnice między wyborcami PiS i PO

alfred.ziemniak godzinę temu Oceniono 15 razy 9

Ale to wasze środowisko oddało w łapy kleru edukację. No to co teraz za płacz, trzeba było myśleć wcześniej. Delegalizacja tylko napędzi nowych debilków tej organizacji. Należy wywalić ze szkół faszystów, nacjonalistów i zacząć młodych EDUKOWAC a sami oleją tą bandę śmiesznych pajaców.