TVP odwołała zaproszenie dla Bartoszewskiego. "Adamczyk nie chce przepraszać za szkalowanie mojego ojca"

Władysław F. Bartoszewski poinformował, że TVP odwołała zaproszenie go do programu. Zdaniem kandydata KE w wyborach do Europarlamentu spotkania z nim unika prezenter Michał Adamczyk, który w 2017 roku na Twitterze rozpowszechniał teorie spiskowe na temat ojca Bartoszewskiego.

