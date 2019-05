Zbigniew Ziobro nie zgadza się z dziennikarzami, ale z poprawki do art. 212 się wycofuje. "Aby uszanować debatę"

krynolinka godzinę temu Oceniono 17 razy 13

Wszystko już wiem, Zbyszek chciał uregulować sprawę plotek w maglu. Gdy jedna pani, obgada drugą panią, to miał zamiar wysyłać swoich podwładnych, żeby z urzędu zrobili w tymże maglu porządek..No ale skoro nie chcą panie nadzoru prokuratorskiego w załatwianiu swoich spraw, to trudno. Nie, to nie i się wycofał.

Bajka na miarę Andersena..Albo wprowadzenie kozy, by ją wyprowadzić. Bo w lutym deklarował całkowite usunięcie art.212.